Alemania: un auto embistió a una multitud, dejó al menos dos muertos y el atacante fue detenido

El vehículo ingresó a una zona peatonal en el centro de la ciudad alemana. Hay varios heridos y el agresor ya fue arrestado.

Leipzig: un auto embistió a peatones en una zona céntrica y dejó al menos dos muertos.

Un automóvil atropelló a una multitud en el centro de Leipzig, Alemania , este lunes y provocó al menos dos muertes y varios heridos, según confirmaron autoridades locales y medios alemanes. El vehículo irrumpió en una zona peatonal y el presunto atacante fue detenido poco después del hecho.

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El episodio ocurrió en el centro de Leipzig, en el este de Alemania . De acuerdo con el diario Leipziger Volkszeitung, el automóvil embistió a un grupo de personas en las inmediaciones del Augustusplatz , una de las zonas más transitadas de la ciudad.

El vehículo ingresó a la zona peatonal a la altura de la calle Grimmaische y dejó múltiples víctimas. Tras el impacto, la policía acordonó rápidamente el área comprendida entre Augustusplatz y Ritterstrasse, mientras más de una decena de ambulancias y equipos de emergencia trabajaban en el lugar para asistir a los heridos.

El ataque ocurrió en las inmediaciones del Augustusplatz, una de las áreas más transitadas de la ciudad.

La emisora Radio Leipzig reportó que se observó un todoterreno Volkswagen dañado circulando a gran velocidad por el área peatonal, incluso con una persona encima del vehículo. Testigos presenciales indicaron que había varios cuerpos en el lugar, algunos cubiertos con sábanas , y mencionaron además un supuesto apuñalamiento, aunque este punto no fue confirmado oficialmente.

El despliegue incluyó equipos de intervención en crisis destinados a asistir psicológicamente a quienes presenciaron el hecho, en medio de una escena marcada por la confusión y el pánico.

En una actualización posterior, el alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, confirmó que hay dos personas fallecidas y que el presunto atacante fue detenido por las fuerzas de seguridad. Además, aseguró que ya no existe una situación de peligro para la población.

alemania El presunto atacante fue detenido y, según las autoridades, no hay riesgo para la población. X: @benny187er

Los hospitales de la ciudad activaron protocolos por “afluencia masiva de heridos”, mientras que un helicóptero sanitario aterrizó en la zona cercana al Augustusplatz para agilizar el traslado de las víctimas. Asimismo, la policía solicitó a los curiosos que se mantuvieran alejados y montó pantallas para preservar la escena.

Investigación en curso

Por el momento, el motivo del ataque no fue determinado. Según testigos citados por la prensa local, antes del impacto se escuchó un fuerte ruido, instantes previos a que el vehículo irrumpiera en la zona peatonal.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho para esclarecer qué llevó al conductor a protagonizar el ataque que conmocionó a la ciudad alemana.