Emilse Córdoba: "Las mujeres merecen reconocimiento por su capacidad, no por cupo"

Emilse Córdoba: El cambio es parte de un clima de época. Es quitar la etiqueta de que algo es para hombres o para mujeres. Pasa en la sociedad, pasa en el mercado. Pero también, cambios tan importantes no pasan de un día para el otro. Avanzamos bastante. No obstante, hay que activar el cambio, animarnos a más, creer en nosotras mismas, y no esperar a que sucedan las cosas. Cada día hay que incentivar a que más mujeres se animen y lleguen al mercado a desempeñar distintas funciones. Desde nuestro lado impulsamos eso con capacitaciones. Quizás hay mujeres que ven al mercado como algo árido, un lugar en el cual no podrán desarrollarse. Queremos ayudarlas a cambiar esa percepción.

P.: ¿Considera necesaria alguna regulación que contribuya en ese sentido?

E.C.: Espero que no se imponga un cupo femenino, porque hay mujeres muy buenas que merecen el reconocimiento por su capacidad, fuerza e impronta y no, por una mera imposición de las normas. Pero es cierto que a veces eso podría dar lugar a que muchas mujeres y excelentes profesionales puedan alcanzar cargos más relevantes.

P.: ¿Qué le aporta la mirada de una mujer a las decisiones de inversión?

E.C.: Según los expertos en neuroeconomía, la mujer posee más memoria emocional, lo que la lleva a estudiar en detalle los riesgos y condiciones antes de tomar una decisión. Por lo que su visión resultará global y ayudará, en conjunto, a tener en cuenta aspectos macroeconómicos que incidirán en nuestras inversiones.

P.: ¿Cómo caracteriza a la mujer inversora: es más conservadora o arriesgada?

E.C.: La mujer suele invertir a largo plazo, en instrumentos más bien conservadores. Puede incluso tardar un poco más en tomar su decisión de inversión, pero una vez decidido su resultado, será excelente. Esta característica también la ayuda a no tomar decisiones apresuradas y más emocionales por bajas abruptas de mercado.