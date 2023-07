Flavia Royón: "La política energética está basada en el desarrollo, en la inclusión y en la soberanía"

“De hecho, la semana pasada la Secretaría publicó el plan de transición energética , para nosotros no va a ser un modelo importado. La transición energética tiene que ser hecha con los recursos y las capacidades que tiene nuestro país en este momento. Tiene que ser inclusiva, justa, que traiga desarrollo tecnológico, que esté en la medida de las capacidades macroeconómicas que hoy tiene el país. La transición energética tiene que ser asequible, no tiene que implicar que nuestra población afronte costos más altos de la energía. En esta mirada a mediano plazo, con los objetivos que nos planteamos, hablamos con acciones concretas. Sostenemos el gas natural como el combustible de la transición energética, que tiene muchas menos emisiones que el carbón. Hoy el gas es una oportunidad en la transición energética, para que podamos exportar y sustituir carbón en el mundo” , resaltó.

Además, la secretaria de Energía resaltó la importancia de la ampliación de la red de gasoductos y se refirió al reversal del Norte: “Hoy es prioritaria la reversión del norte, que tiene un tramo que es nuevo y el resto es invertir el sentido del flujo para no importar más gas de Bolivia. Argentina, con el primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) , con la reversión y con el segundo tramo, va a tener una independencia energética que claramente es el objetivo de toda política energética. Y esto es una hoja de ruta que se ha ido dando, desde el desarrollo de Vaca Muerta, desde la planificación de infraestructura. Además, el proyecto de GNL está en el Congreso, que nos va a permitir que nuestro gas sea exportado al mundo, y es una industria que no existe en Argentina y tiene la posibilidad de generar miles de puestos de trabajo”.

“También estamos trabajando con nuestros países vecinos, con Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia, una vez que esté hecha la reversión, de ver si con saldos exportables es posible utilizar la infraestructura de Bolivia para que pueda llegar el gas a Brasil. Claramente, los récords de producción muestran el potencial de los recursos naturales que hay en Argentina y también la línea y la visión de la política energética, basada en el desarrollo, la inclusión, y en la independencia y en la soberanía energética”, señaló Royón, quien destacó: “Y lo que contribuye el sector a la estabilidad de la Argentina. Porque genera divisas y vamos a pasar de tener una balanza de u$s4.600 millones negativas el año pasado, para estar en equilibrio este año y el año que viene seguramente va a ser positiva”.

En tanto, sobre el segundo tramo del GPNK, señaló que se está dialogando “con diversas fuentes de financiamiento”. “La indicación del ministro Sergio Massa es licitarlo antes de septiembre con financiamiento. El segundo tramo es muy necesario, para que pueda haber un saldo de producción mayor”, señaló la funcionaria, quien remarcó: “Además, no estamos pensando en un calendario electoral, sino en términos de gestión. El segundo tramo es necesario para Argentina, este es el camino, de dotar de infraestructura para que Argentina pueda crecer. Por eso trabajamos en dejar la licitación para septiembre con financiamiento”.

Justamente, en relación con el calendario electoral, Royón se refirió a la propuesta en materia energética de la fórmula presidencial que encabeza Horacio Rodríguez Larreta: “De lo que he escuchado, no hay cuestiones nuevas. Nosotros estamos hablando desde la acción. Son propuestas que no tienen una novedad con respecto a la agenda que estamos llevando adelante. Son propuestas vacías de contenido”.