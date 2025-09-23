Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este martes 23 de septiembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotizó a $1.651,44 para la compra y a $1.742,10 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.735,75 para la compra y a $1.767,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.289,29 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, se desplomó $67 (-4,5%) a $1.408 para la venta .

El dólar blue cae $45 a $1.475 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 4,8%.

Valor del MEP hoy, martes 23 de septiembre

El dólar MEP cayó 8% a $1.427,51 y la brecha con el oficial quedó en el 1,4%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 23 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cedió 8,1% a $1.440,87 y la brecha con el oficial recortó a 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.464,97, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.856, según Binance.