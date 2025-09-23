Provincia prorrogó la emergencia agropecuaria en cuatro partidos bonaerenses afectados por inundaciones







La medida alcanza a Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué. Contempla beneficios impositivos y acceso a créditos especiales del Bapro.

Coninagro

El Gobierno bonaerense extendió hasta el 28 de febrero de 2026 el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundaciones en distintas circunscripciones de los municipios de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, según el decreto 2452/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La prórroga, fundamentada en la crítica situación de las explotaciones rurales, fue recomendada por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia en su reunión del 29 de agosto y aprobada por el gobernador Axel Kicillof.

La medida, que se aplica a productores y productoras cuya actividad principal es la explotación agropecuaria en las zonas alcanzadas, contempla beneficios impositivos sobre el Inmobiliario Rural y acceso a créditos especiales a través del Banco Provincia, en el marco de la Ley 10.390.

El decreto establece que los productores deberán presentar declaraciones juradas o ratificaciones dentro de los diez días posteriores a la publicación de la norma.

Las circunscripciones incluidas son: II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII de Bolívar; II a XV de Nueve de Julio; II a XI de Carlos Casares; y la circunscripción VIII de Tapalqué.