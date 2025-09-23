SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de septiembre 2025 - 07:35

Provincia prorrogó la emergencia agropecuaria en cuatro partidos bonaerenses afectados por inundaciones

La medida alcanza a Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué. Contempla beneficios impositivos y acceso a créditos especiales del Bapro.

Campo Inundado.jpg
Coninagro

El Gobierno bonaerense extendió hasta el 28 de febrero de 2026 el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundaciones en distintas circunscripciones de los municipios de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, según el decreto 2452/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial.

La prórroga, fundamentada en la crítica situación de las explotaciones rurales, fue recomendada por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia en su reunión del 29 de agosto y aprobada por el gobernador Axel Kicillof.

Informate más

La medida, que se aplica a productores y productoras cuya actividad principal es la explotación agropecuaria en las zonas alcanzadas, contempla beneficios impositivos sobre el Inmobiliario Rural y acceso a créditos especiales a través del Banco Provincia, en el marco de la Ley 10.390.

El decreto establece que los productores deberán presentar declaraciones juradas o ratificaciones dentro de los diez días posteriores a la publicación de la norma.

Las circunscripciones incluidas son: II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII de Bolívar; II a XV de Nueve de Julio; II a XI de Carlos Casares; y la circunscripción VIII de Tapalqué.

