Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 23 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial se hundió, tras anuncio de auxilio de EEUU y baja de retenciones.

El dólar oficial operó a $1.383,34 para la compra y a $1.438,30 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cedió a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, se desplomó $67 (-4,5%) a $1.408 para la venta .

El dólar blue cae $45 a $1.475 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 4,8%.

El dólar MEP cayó 8% a $1.427,51 y la brecha con el oficial quedó en el 1,4% .

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) cedió 8,1% a $1.440,87 y la brecha con el oficial recortó a 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.464,97, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.856, según Binance.