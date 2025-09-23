El dólar oficial operó a $1.383,34 para la compra y a $1.438,30 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cedió a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 23 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 23 de septiembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este martes 23 de septiembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 23 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se desplomó $67 (-4,5%) a $1.408 para la venta.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 23 de septiembre
El dólar blue cae $45 a $1.475 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 4,8%.
Valor del MEP hoy, martes 23 de septiembre
El dólar MEP cayó 8% a $1.427,51 y la brecha con el oficial quedó en el 1,4%.
Valor del dólar CCL hoy, martes 23 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cedió 8,1% a $1.440,87 y la brecha con el oficial recortó a 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.464,97, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.856, según Binance.
