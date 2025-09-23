Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 23 de septiembre

El dólar blue cedió $45 (-3%) y cerró a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta la semana pasada, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 4,8%.
Auxilio de EEUU a la Argentina: las tres alternativas de financiamiento que analiza Scott Bessent
Este lunes el secretario del Tesoro de EEUU aseguró que entre las opciones para brindarle un "auxilio" financiero al país se encuentran líneas de swap, compras directas de divisas y compras de bonos.
