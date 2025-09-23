Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 23 de septiembre

El dólar blue cedió $45 (-3%) y cerró a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta la semana pasada , según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 4,8%.

La fuerte baja de la divisa paralela no logra recuperar la disparada acumulada durante septiembre. En los 22 días que van del mes, acumula un alza de $160 (-11,9%). La caída del precio del blue se dio tras la eliminación de las retenciones al agro, así como también a las carnes bovinas y avícolas. Asimismo generó mayor tranquilidad en el mercado la financiación del Tesoro de EEUU a la Argentina, que se especula que podría ser de un piso de u$s10.000 millones, tal como anticipó Ámbito.