23 de septiembre 2025 - 07:41

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 23 de septiembre

Por

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cedió $45 (-3%) y cerró a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta la semana pasada, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 4,8%.

La fuerte baja de la divisa paralela no logra recuperar la disparada acumulada durante septiembre. En los 22 días que van del mes, acumula un alza de $160 (-11,9%). La caída del precio del blue se dio tras la eliminación de las retenciones al agro, así como también a las carnes bovinas y avícolas. Asimismo generó mayor tranquilidad en el mercado la financiación del Tesoro de EEUU a la Argentina, que se especula que podría ser de un piso de u$s10.000 millones, tal como anticipó Ámbito.

Este martes, la atención va a estar en las novedades que surjan de la charla que tendrá Donald Trump y Javier Milei en Washington.

Al rescate del abismo: las claves del anuncio de Scott Bessent y el múltiple impacto en el mercado

Por Juan Pablo Marino

El anuncio del Tesoro de EEUU irrumpió en un momento crítico: frenó la corrida, hizo volar los bonos y hundió al dólar. Sin embargo, el alivio luce transitorio y la incertidumbre se mantiene de cara a octubre.

