Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 23 de septiembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

La fuerte baja de la divisa paralela no logra recuperar la disparada acumulada durante septiembre. Depositphotos

El dólar blue cedió $45 (-3%) y cerró a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta la semana pasada, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 4,8%.

La fuerte baja de la divisa paralela no logra recuperar la disparada acumulada durante septiembre. En los 22 días que van del mes, acumula un alza de $160 (-11,9%).

La caída del precio del blue se dio tras la eliminación de las retenciones al agro, así como también a las carnes bovinas y avícolas. Asimismo generó mayor tranquilidad en el mercado la financiación del Tesoro de EEUU a la Argentina, que se especula que podría ser de un piso de u$s10.000 millones, tal como anticipó Ámbito.

De esta manera, el Gobierno podría obtener mayor oferta de divisas en el mercado, que tras la derrota electoral de La Libertad Avanza se contrajo fuertemente y generó una tensión cambiaria.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 23 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se desplomó $67 (-4,5%) a $1.408 para la venta.

Valor del MEP hoy, martes 23 de septiembre El dólar MEP cayó 8% a $1.427,51 y la brecha con el oficial quedó en el 1,4%. Valor del dólar CCL hoy, martes 23 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cedió 8,1% a $1.440,87 y la brecha con el oficial recortó a 2,3%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859. Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.464,97, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.856, según Binance.