Entre la sorpresa y la satisfacción, la reacción del campo al anuncio de retenciones cero para todos los granos

El Gobierno confirmó retenciones cero para todos los granos hasta el 31 de octubre, medida que busca aumentar la oferta de dólares y calmar la volatilidad.

Con el regreso de las retenciones cero, el Gobierno busca acelerar el ingreso de divisas del agro al Central y calmar la tensión cambiaria en la previa de las elecciones.

El Gobierno oficializó el regreso de las retenciones cero para la soja, maíz, trigo, girasol y otros cultivos hasta el 31 de octubre. A través de un mensaje de Manuel Adorni , vocero presidencial, se destacó que la medida busca garantizar una mayor oferta de dólares y reducir la volatilidad del tipo de cambio, en medio de expectativas del sector agrícola.

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos" , expresó Adorni en su cuenta de X.

La respuesta del sector agropecuario fue inmediata: "Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo" , aseguró Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, apenas se conoció la noticia.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural , manifestó su postura en diálogo con TN: “Es una sorpresa buena, es una buena noticia que nos abre nuevamente una puerta para seguir insistiendo lo bondadoso que es sacar el impuesto más invasivo que son las retenciones. El Gobierno lo hizo por poco más de un mes, veremos cómo funciona”.

Referentes del campo se pronunciaron respecto al anuncio.

De igual manera, opinó sobre la temporalidad de la medida: “Las medidas temporales no son del todo justas, porque si uno vendió la semana pasada se va a sentir más o menos mal hoy, pero la primera lectura es que el gobierno tomó una medida que el campo viene pidiendo hace un montón de años. Vamos a ver como esa temporalidad pase a ser permanente”.

Desde el Centro de Corredores de Cereales celebraron la suspensión: "Es un claro impulso al dinamismo del comercio de granos, que permitirá movilizar stocks y reavivar las operaciones en el corto plazo". Además, subrayaron: "Consideramos que esta política facilita las transacciones, fomenta una mayor fluidez en la comercialización y contribuye a generar mayor volumen de negocios".

También, remarcaron que "los corredores operamos en función de la previsibilidad del mercado", y en marco de ello, se refirieron acerca de la necesidad de permanencia, señalando que "un largo plazo es fundamental para que el sector agroindustrial, y la comercialización en particular, puedan planificar con la confianza necesaria para expandir su capacidad, atraer inversiones y maximizar el ingreso de divisas que la economía argentina necesita".

