Juan Pablo Fasanella: "La siguiente etapa es incorporar inteligencia artificial y que la autopista piense por nosotros"

El presidente y CEO de AUSA, Juan Pablo Fasanella , se refirió al proceso de reconversión del empleo en la empresa ante los cambios tecnológicos, al formar parte del último panel de la Cita de CEOs , el evento de cierre de año de Ámbito Debate .

Durante el evento, moderado por la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman , Fasanella destacó la utilización del Free Flow o peaje de flujo libre. “Es un proceso que inició en 2017, lleva prácticamente 8 años y esperamos terminarlo para marzo del próximo año. Básicamente es dejar las cabinas manuales donde se cobra en efectivo para pasar a un cobro mediante tecnología de cámaras y de radares y sensores, es decir un cobro netamente electrónico ”, precisó.

Al destacar los beneficios de esta modificación, apuntó: “ Permite la fluidez de la traza porque un cobro habitual determina unos 3 minutos y ahora nos toma entre 6 y 11 segundos. Además, la fluidez está asociada a la seguridad , porque muchos de los incidentes que suceden en autopistas tienen que ver con la estación de peaje y ahora no está ese factor del frenado abrupto o la desaceleración o la congestión en las estaciones”.

“También hay un beneficio sustentable, ecológico, porque al no tener esa fricción y esos frenazos, por así decirlo, no hay una combustión extra que se genera”, añadió sobre el sistema, sobre el cual profundizó: “Contamos con nueve autopistas y cobramos en cinco. Nos queda solamente la autopista Dellepiane, que la vamos a estar reestructurando o transformando hacia el free Flow a finales de febrero”.

La siguiente etapa es con inteligencia artificial

Tras destacar las bondades de Free Flow, llamó a avanzar con Smart Flow. “Es la siguiente etapa, que incorpora nueva tecnología e inteligencia artificial. Queremos que la autopista piense por nosotros”, resaltó Fasanella.

En esa línea, indicó: “Estamos actualizando sensores y radares. Hoy no tenemos puntos ciegos: hay más de 600 cámaras. Pero necesitamos un sistema de IA asociado que detecte incidentes en segundos”.

“Hoy tenemos una respuesta promedio de 8 minutos y medio, pero a veces la detección inicial tarda porque depende de llamados o monitoreo humano. Con IA, sería instantáneo y esa es una mejora concreta”.

La reconversión del empleo en el sector

Frente al avance de la tecnología, la empresa realiza modificaciones en el empleo. Sobre el proceso de AUSA, Fasanella explicó que “desde que arrancó en 2018, la empresa acompañó esa transformación, que no solamente es digital sino también es cultural” y precisó que “hoy cuenta con 850 empleados, de los cuales prácticamente la mitad han sido reconvertidos desde su posición en la caja de peaje a diferentes tareas administrativas o funcionales u otras tareas operativas que se han incorporado”.

“Hemos tomado servicios que quizás tercerizábamos y los empezamos a hacer in-house, como el mantenimiento de los espacios verdes alrededor de la autopista o el barrido mecánico de la limpieza de la traza”, enumeró, para lo cual sostuvo que se realizó “un proceso de detección de talento, en donde varios por motu proprio levantaron la mano y dijeron ‘yo quiero otro rol, quiero formar parte de otro equipo dentro de la compañía’”.

“Se los capacitó y muchos de ellos son casos de éxito, donde también han estudiado una carrera profesional universitaria y algunos de ellos lideran equipos”, contó sobre “un proceso de reconversión que está hoy prácticamente al 50% de la población de nuestra dotación”, añadió.

En la misma línea, explicó que “fue un esfuerzo muy grande de toda la compañía y hoy estamos en la etapa de la profesionalización respecto de la inteligencia artificial y big data” y concluyó: “Tenemos 800.000 pasadas diarias y eso a veces se puede traducir hasta en 2 millones y medio de datos por día. Entonces, dejamos de ser una empresa operativa de cobro de peaje para ser una empresa de datos y tecnología 100%. Entonces nuestra estructura y nuestros talentos tienen que acompañar ese avance”.

Liderazgo colaborativo

Finalmente, Fasanella puso el foco en el recurso humano y destacó que “el foco son las personas, dentro y fuera de la compañía” y apuntó: “Hacia adentro tiene que ver con la adaptabilidad a la transformación digital y cultural; y hacia afuera con la experiencia del usuario”.

“Nuestro propósito es transformar la movilidad urbana, entonces cualquier decisión que tomemos tiene que tener un sustento en ese propósito. El liderazgo colaborativo es muy importante en esta época”, definió.