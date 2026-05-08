El desaforado festejo del príncipe William por el gol de Emiliano Buendía en la clasificación de Aston Villa en la Europa League

Estuvo presente en el aplastante 4 a 0 del equipo de Dibu Martínez. De esta forma, volvió a mostrar públicamente su fanatismo.

El príncipe William volvió a exhibir públicamente su fanatismo por el Aston Villa y protagonizó una de las imágenes más comentadas de la jornada en la UEFA Europa League . El heredero al trono británico estalló de euforia en el Villa Park tras el gol del argentino Emiliano Buendía, que encaminó la goleada ante el Nottingham Forest y la clasificación a la final continental.

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El conjunto dirigido por Unai Emery se impuso por 4 a 0 en el encuentro de vuelta y selló su pase a la definición del torneo, donde enfrentará al Friburgo el próximo 20 de mayo en Estambul.

Con el partido 1 a 0 gracias al tanto inicial de Ollie Watkins , Aston Villa obtuvo un penal durante el segundo tiempo y Buendía se encargó de ejecutar la definición.

El argentino no falló y convirtió el segundo gol de la noche , lo que provocó un festejo desaforado del príncipe William, quien siguió el encuentro desde uno de los palcos del estadio y celebró a los gritos junto a otros simpatizantes del club inglés.

El Aston Villa de Dibu Martínez jugará la final de la Europa League.

La reacción rápidamente se viralizó en redes sociales y volvió a dejar en evidencia la fuerte identificación del integrante de la realeza británica con el equipo de Birmingham.

Luego llegaron los otros dos tantos de la goleada, ambos convertidos por John McGinn, que terminó de sellar una clasificación histórica para Aston Villa.

La pasión de William por Aston Villa

No fue la primera vez que William apareció acompañando al equipo inglés en una instancia importante. En abril de 2025 también viajó a Francia para presenciar el duelo ante el PSG por los cuartos de final de la Champions League.

En aquella ocasión incluso ingresó al vestuario junto a su hijo George antes del partido y luego brindó una entrevista televisiva en la que explicó su vínculo con el club.

“Pasaron 43 años desde la última vez que estuvimos en unos cuartos de final y quería que George experimentara una noche como esta. Es muy importante crear estos recuerdos y vivirlos”, expresó entonces.

Consultado sobre por qué eligió ser hincha del Aston Villa, respondió: “Quería seguir a un club de la parte media de la tabla, que me diera una montaña rusa de emociones”.

También recordó el descenso del equipo a la Championship en 2016 y aseguró que ese momento reforzó todavía más su vínculo emocional con la institución.

Los argentinos, figuras de la clasificación en la Europa League

Más allá del furor generado por el festejo del príncipe, la clasificación volvió a tener a los argentinos como protagonistas absolutos.

Emiliano Buendía completó una destacada campaña europea: disputó todos los encuentros del torneo, fue titular en 11 de los 14 partidos y llegó a la final con tres goles y cinco asistencias.

buendia(1) Emiliano Buendía fue la figura en la clasificación del Aston Villa. Foto: Jacob King - PA

Tras la goleada, el mediocampista destacó el rendimiento colectivo del equipo: “Ellos mostraron mucho carácter en la ida y sabíamos que debíamos empezar fuerte acá con nuestros hinchas. Todos luchamos mucho, corrimos mucho y jugamos nuestro fútbol”.

Por su parte, el arquero Emiliano Martínez volvió a ser una pieza determinante. El campeón del mundo acumuló cinco vallas invictas en esta Europa League y apenas recibió siete goles en diez partidos.

Además, alcanzó la séptima final de su carrera entre clubes y selección, con un dato impactante: ganó todas las definiciones que disputó hasta el momento.

Aston Villa sueña con un título histórico

La clasificación instaló nuevamente al Aston Villa entre los grandes protagonistas del fútbol europeo y desató una verdadera fiesta en Birmingham.

Con figuras argentinas determinantes, el equipo de Emery intentará conquistar la Europa League en Estambul y coronar una temporada que ya quedó marcada como una de las más importantes de su historia reciente.

Y si algo dejó claro el festejo del príncipe William, es que la ilusión en Aston Villa atraviesa todos los rincones posibles, incluso la realeza británica.