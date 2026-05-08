Hot Sale 2026: cómo comprar celulares con descuento y financiación

Del 11 al 13 de mayo, más de 800 marcas ofrecerán rebajas de hasta el 50%, cuotas sin interés y envíos más rápidos y gratuitos.

El Hot Sale 2026 volverá a convertirse en uno de los eventos de compra más esperados del año, especialmente para quienes buscan renovar su celular , comprar artículos de tecnología o acceder a electrodomésticos con importantes rebajas y facilidades de pago.

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El evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) se realizará del 11 al 13 de mayo y concentrará más de 800 marcas con descuentos imperdibles, cuotas sin interés y envíos más rápidos y gratuitos, especialmente en rubros como tecnología y electrodomésticos.

El Hot Sale 2026 se realizará durante tres días consecutivos: del lunes 11 al miércoles 13 de mayo . Se trata de una ventana corta pero intensa, en la que se concentran miles de ofertas y promociones especiales en distintas categorías.

Durante las 72 horas, las marcas también activan distintas estrategias para captar la atención del consumidor, como las MegaOfertas Bomba o rebajas la última noche del evento.

Dentro del sitio web oficial (https://www.hotsale.com.ar/), podes encontrar toda la información detallada.

"En un contexto donde el consumidor es cada vez más racional y planifica sus compras, el Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales", explicó Andrés Zaied, presidente de CACE.

"Como requisito para participar, todas las empresas deben ofrecer al menos el 5% de descuento y 3 o más cuotas sin interés, o bien un 10% de descuento directo sobre el precio de lista", detallaron.

Compras en el exterior Imagen: Freepik

Categorías y descuentos disponibles

El Hot Sale 2026 estará organizado en 11 grandes categorías, lo que permite encontrar productos de forma más rápida. Entre las principales se encuentran:

Electro y Tecnología

Viajes

Indumentaria y Calzado

Hogar, Muebles y Decoración

Supermercado y Consumo Masivo

Salud y Belleza

Deportes y Fitness

Bebés y Niños

Motos y Autos

Servicios

Gastronomía y Bodegas

En total, habrá más de 15.000 ofertas activas y el 48% de las empresas participantes son pymes. En el sitio web oficial, podes encontrar:

MegaOfertas Bomba y Noche Bomba: descuentos especiales por tiempo limitado en horarios específicos.

descuentos especiales por tiempo limitado en horarios específicos. Mega BOOM: exclusivo para la última noche (miércoles 13 de mayo) de 22 a 00 hs con rebajas que pueden superar el 50%.

exclusivo para la última noche (miércoles 13 de mayo) de 22 a 00 hs con rebajas que pueden superar el 50%. Sección Descolocados: productos fuera de temporada con precios un 40% más bajos.

productos fuera de temporada con precios un 40% más bajos. Más clickeados: un ranking de los productos más populares entre los usuarios.

un ranking de los productos más populares entre los usuarios. Cybot: el bot conversacional con Inteligencia Artificial desarrollado para Hot Sale y CyberMonday con el que los clientes pueden consultar marcas, productos, pedir recomendaciones y hacer comparaciones.

Además, los usuarios podrán filtrar por cuotas sin interés, orden por precios de menor a mayor, talles, colores o porcentaje de descuento.

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Hot Sale 2026: smartphones a menor costo

Los celulares estarán entre los productos estrella del Hot Sale 2026. Entre las marcas participantes, se encuentran Magazzimo, Coppel, VStore, Aloise, tienda BNA+, Mercado Libre, tiendaMacro, On City, Hendel, Frávega, Provincia Compras y Sampietro.

Sobre firmas especializadas, Motorola ofrece 12 cuotas sin interés y envío gratis en productos seleccionados, como el Razr 60 Ultra, el Edge 60 Pro, G86 5G, G56 y G15.

Samsung, por su parte, trae hasta 12 cuotas sin interés con Banco Galicia, BBVA y Santander, y 9 con tarjetas Visa y Mastercard de otras entidades. A esto, se le suma envío gratis y un 30% de ahorro sobre el precio final para quienes se sumen al "Plan Canje". Entre los artículos, podes encontrar Galaxy S25 FE, Galaxy A26 5G, Galaxy A16 y Galaxy Z Flip7.

También están presentes Movistar y Xiaomi con envío gratis, planes de financiación con determinados bancos y descuentos exclusivos en sus plataformas. Si querés conocer el listado completo de los comercios, visitá la web del evento.

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Para aprovechar realmente las ofertas, hay estrategias clave que pueden marcar la diferencia: