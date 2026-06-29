Guillermo Osorio: "Hay una litigiosidad exagerada que tiene un impacto negativo en el mercado laboral"

El socio del Departamento de Derecho Laboral de Marval, O’Farrell & Mairal cuestionó la cantidad de juicios al participar del séptimo panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El socio del Departamento de Derecho Laboral de Marval, O’Farrell & Mairal , Guillermo Osorio , cuestionó el nivel de juicios en relación a los siniestros durante su paso por el séptimo panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros .

En una charla moderada por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli , con el eje puesto en ideas para minimizar la conflictividad, Osorio señaló que se ve “ una litigiosidad exagerada y un nivel de ataques al sistema de riesgos del trabajo que tiene un impacto negativo en el mercado y todos sus actores ”.

“ Va desde las ART, que se desfinancian, hasta los empleadores con la generación de costos excesivos, quitando competitividad e impactando a los trabajadores, porque desfavorece las chances de crear empleo de calidad ”, expresó.

No hay correlato entre juicios y siniestros

El referente de Marval, O’Farrell & Mairal sostuvo que “no hay un correlato ni una relación directa entre el nivel de litigiosidad y los siniestros”. “Desde que tenemos este sistema de riesgos hemos visto un evolución positiva con una reducción sensible en el nivel de siniestros y de muertes. Se han salvado 20.000 vidas en las últimas décadas, pero esto no ha tenido su correlato con la evolución de la litigiosidad, que aumentó y sigue aumentando cada año”, explicó.

Al respecto, indicó que “el 90% de los cuestionamientos en sede judicial al sistema de riegos del trabajo son trabajadores que en una instancia administrativa habían sido evaluados por médicos y no se les había determinado incapacidad laboral alguna. Pero llevan su planteo a juicio y en sede judicial obtienen el reconocimiento de algún nivel de incapacidad”.

Sobre este punto, Osorio consideró que “hay una desconexión entre los criterios y no se aplica el mecanismo previsto por la ley”, mientras lamentó la existencia de “factores que funcionan como incentivos a los juicios”. “Está el mecanismo de determinación de honorarios de los peritos en función de los trabajos realizados versus en función del capital de condena. Este último está casi directamente determinado por el resultado de la incapacidad de la pericia médica”, precisó.

Guillermo Osorio

La necesidad de las pymes de involucrarse

Consultado acerca de cómo pueden involucrarse las pymes en la problemática, Osorio sostuvo que “hay que dar la batalla cultural y entender que es una problemática que afecta a todos los actores del mercado y a las empresas les impacta desde los costos”.

“Pueden involucrarse y reclamar a través de cámaras el cumplimiento de la ley que puede contribuir a minimizar esta problemática y exigir la información respecto de los niveles de litigiosidad de sus empleados y del mercado”, recomendó.

Para el especialista “es fundamental no deslindarse del tema y no creer que esto no lo paga nadie”. “Es un costo que se traslada a la producción y a la sociedad, afectando la competitividad del sistema y en un mercado argentino que tiene un altísimo nivel de informalidad afecta directamente la capacidad de generar empleo de calidad”, remató.

Finalmente, Osorio reflexionó sobre el rol de la ART para cada uno de los actores. “Al empleador le da cobertura y respaldo para que tenga previsibilidad en los gastos y pueda proyectar su negocio; y para el trabajador tiene prevención, cobertura y prestaciones médicas. La indemnización por incapacidad es uno de estos puntos al final, pero el rol de la ART es integral y mucho más amplio”, expresó.