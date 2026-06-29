Sebastián Tobio: "Los conflictos geopolíticos están puestos como número uno entre los riesgos globales"

El líder de Consultoría Cluster Sur de MARSH Risk Consulting analizó la coyuntura internacional en el tercer panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El líder de Consultoría Cluster Sur de MARSH Risk Consulting, Sebastián Tobio, trazó su visión sobre los riesgos que trae el panorama internacional.

El líder de Consultoría Cluster Sur de MARSH Risk Consulting , Sebastián Tobio , trazó su visión sobre el panorama internacional al participar del tercer panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

Tobio definió a MARSH como “ el bróker nº1 a nivel global con presencia en más de 130 países y 90.000 empleados que se enfoca principalmente en estrategia, personas y riesgos, ayudando a nuestros clientes a fortalecer su estrategia de riesgo hacia los mercados y sus operaciones”.

A su vez, se refirió al informe global de riesgo de MARSH, utilizado anualmente en el Foro de Davos : “ Los conflictos geopolíticos o interestatales están puestos como número uno , afectando de manera local desde la cadena de suministros y logística”.

Si bien admitió que “ los temas de cambio climático fueron bajando algunos puestos ”, sostuvo que “siguen estando en el Top 5 y empiezan a afectar los negocios en compañías muy fuertes, por ejemplo, porque no están cumpliendo los objetivos de pesca ”.

Al mismo tiempo, consideró que en este tipo situaciones “es importante estar preparados, porque conviven riesgos y oportunidades”.

Sebastian Tobio

Las claves de una gestión de riesgo

Al respecto, Tobio sentenció que “la porción de riesgo es la última de una identificación, valuación y estimación de escenarios, con una mirada que no es estática, sino dinámica, considerando riesgos asegurables y no asegurables, como reputación y continuidad operacional”.

Sobre este punto, marcó a esta estrategia como necesaria para cualquier escala. “Dentro de la normativa ISO 31.000 se aclara que es para grandes empresas u organizaciones sin fines de lucro. No hay dimensión para aplicarlo, se puede hacer ese paso a paso de identificar riesgos, analizarlos y valuarlos”.

El referente de MARSH valoró el producto al asegurar que “una buena gestión de riesgo hace que, en el momento donde se disparan las pólizas, no se deja de lado la continuidad operacional y así se van a cubrir algunos costos, complementando todo el circuito”.

“Parte de eso es no perder tu porción de mercado. Ha pasado con empresas que tardaron varios años y competidores tomaron tu espacio mientras te reconvertías”, precisó.