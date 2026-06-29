Investigan a CazéTV por anuncios de apuestas: el canal de YouTube es sensación en Brasil por su transmisión del Mundial

El canal, en el aire desde 2022, compite por los derechos de TV de competiciones deportivas con el gigante brasileño Globo y cadenas internacionales como ESPN.

Con un récord de más de 18 millones de espectadores simultáneos en YouTube en el partido Brasil-Escocia del Mundial 2026 , CazéTV revoluciona las transmisiones deportivas en Brasil, mientras es investigada por su publicidad de apuestas.

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El canal, en el aire desde 2022, compite por los derechos de TV de competiciones deportivas con el gigante brasileño Globo y cadenas internacionales como ESPN .

Fundado por el streamer Casimiro Miguel y la agencia de marketing deportivo LiveMode, es el único medio que transmite en Brasil los 104 juegos de la Copa del Mundo, 49 en exclusiva, todos gratis (en Brasil).

La próxima temporada tendrá los derechos en Brasil de las cinco principales ligas del fútbol europeo: España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania.

La Secretaría Nacional del Consumidor (Senacom), adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, abrió una investigación para examinar posibles irregularidades en la publicidad de apuestas deportivas durante las transmisiones del Mundial de la FIFA 2026 en CazéTV.

Según Senacom, la investigación se inició tras analizar videos del canal que muestran acciones promocionales de casas de apuestas durante los partidos del torneo. En los últimos días, algunos usuarios de redes sociales han criticado la cantidad de publicidad de apuestas deportivas en las transmisiones de CazéTV, y el tema ha cobrado gran repercusión en línea.

La investigación de Senacom registra específicamente tres casos. El primero ocurrió durante la pausa para hidratación del partido Inglaterra vs. Ghana. Durante el descanso, CazéTV emitió un anuncio de Betnacional, narrado por Galvão Bueno, promocionando una oferta especial relacionada con el partido.

Otro ejemplo se produjo durante el partido Argentina vs. Austria, cuando los comentaristas anunciaron las cuotas del encuentro. Finalmente, el tercer caso ocurrió durante el partido Uruguay vs. Cabo Verde, con anuncios de la plataforma de apuestas KTO.

Senacon analizará si estas acciones respetaron las normas de publicidad responsable, que incluyen información clara sobre los riesgos de las apuestas. De detectarse irregularidades, Senacon se compromete a aplicar las medidas administrativas previstas en el Código de Protección al Consumidor.

La investigación se inició tras analizar videos que mostraban actividades promocionales de casas de apuestas durante los partidos del torneo.