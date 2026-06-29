A 40 años de la segunda Copa del Mundo para Argentina: México 86 y la gloria de Maradona

El equipo dirigido por Carlos Bilardo se consagró en el Estadio Azteca tras vencer 3-2 a Alemania Federal en una final definida sobre el cierre.

En México 86, Maradona convirtió la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" ante Inglaterra.

Hace 40 años la Selección argentina ganó el Mundial de 1986 tras vencer 3-2 a Alemania Federal en la final disputada en el Estadio Azteca.

El equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo cerró un torneo exigente que tuvo a Diego Maradona como figura central. El 10 convirtió la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" ante Inglaterra en los cuartos de final del torneo, dos de las jugadas más recordadas de la historia del deporte.

La final se jugó en el Estadio Azteca y tuvo a Argentina en ventaja durante gran parte del encuentro. El equipo se puso 1-0 con un gol de José Luis "Tata" Brown tras una pelota parada y amplió la diferencia con una definición de Jorge Valdano , que dejaba el partido controlado en el segundo tiempo.

Sin embargo, Alemania Federal reaccionó en el tramo final y logró empatarlo en pocos minutos con los tantos de Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler, aprovechando el desgaste argentino.

Cuando parecía que la definición se iba al alargue, apareció la jugada clave: Maradona recibió en la mitad de la cancha y filtró un pase para Jorge Burruchaga, que quedó mano a mano con el arquero y anotó el 3-2 definitivo.

Argentina había llegado a esa final después de una fase de grupos en la que terminó primera con triunfos ante Corea del Sur y Bulgaria, y un empate frente a Italia.

En octavos superó a Uruguay por 1-0 con gol de Pedro Pasculli, en cuartos venció a Inglaterra por 2-1 en un partido histórico y en semifinales derrotó a Bélgica por 2-0 con dos goles del capitán argentino.

mundial 1986

El gol de Maradona a los ingleses y su gloria

El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de México, Argentina enfrentó a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial. Fue un partido cargado de tensión, con un contexto atravesado por la Guerra de Malvinas, ocurrida cuatro años antes.

En el segundo tiempo llegaron los dos goles que marcaron el torneo. A los 51 minutos, Maradona abrió el marcador con una jugada polémica que luego sería bautizada como la "Mano de Dios".

En una acción dentro del área, se anticipó al arquero Peter Shilton y marcó con la mano izquierda. El árbitro no lo advirtió y el gol fue convalidado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1795798630034551130?s=20&partner=&hide_thread=false Diego Armando Maradona | "La Mano de Dios"

@Argentina 2-1 Inglaterra #CopaMundialFIFA 1986 | Cuartos de final. pic.twitter.com/zo0R7ZvieE — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) May 29, 2024

Cuatro minutos después, a los 55, llegó el llamado "Gol del Siglo". Maradona tomó la pelota en mitad de cancha, eludió a varios rivales ingleses en una corrida de unos 60 metros y definió ante el arquero rival para el 2 a 0 parcial.

La jugada fue reconocida por la FIFA como el mejor gol en la historia de los mundiales. Argentina ganó 2 a 1 y avanzó a semifinales.

El relato de Víctor Hugo Morales acompañó esa jugada: “¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme… Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… Barrilete cósmico… ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 – Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona… Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2-Inglaterra 0″.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FootyTimeless/status/2066715750803398787?s=20&partner=&hide_thread=false Diego Maradona’s goal vs England at the 1986 FIFA World Cup. Genius. pic.twitter.com/xheLWGiUrr — Footy Timeless (@FootyTimeless) June 16, 2026

"Agarro la pelota en la mitad de la cancha. Me voy con la zurda corriéndola y cuando vi a Reid que no puede más dije: 'esta es la mía'. Caballo que alcanza gana. Me sale Butcher y amago. Butcher se va hacia su izquierda. Cuando encaro veo a Burruchaga y Valdano y a Fenwick dudando si marcarlos o impedir que yo fuera de cara al gol. Le amagué a Fenwick y la tiré adelante. Él me puse la mano, pero yo era una topadora, no me podía parar ni un ferrocarril. Entonces cuando enfrento a Shilton le hago un amague y sigo con la pelota y toco con los tres dedos antes de que Butcher me caiga en el tobillo. Pero la pelota ya estaba flameando en la red", relató el propio Maradona sobre el partido.

Sin embargo, Diego llamó al gol con el nombre de "Gracias Turco" y explicó el motivo: "Por mi hermanito". "Yo había hecho una jugada muy parecida en Wembley, cuando perdimos 3-1 y yo jugaba por primera vez con la Selección Mayor en Wembley y en vez de enganchar para adentro, le jugué la pelota a la derecha, creyendo que podía definir con tranquilidad y se me fue para afuera, por centímetros", narró Maradona en 2005, durante una de las ediciones especiales de "La Noche del Diez", su programa de TV.

maradona2

"Cuando llego de la gira, mi hermanito me dice: 'Pelu, te equivocaste. Tenías tiempo de amagarle a tirarle tres dedos al segundo palo y engancharle para adentro y meterte con pelota y todo'", detalló y continuó: "Cuando se la tiro adelante a Fenwick y enfrento a Shilton, juro por lo que más quiero que son mis dos hijas, Dalma y Giannina, que me acuerdo del Turco".

Y continuó: "Y digo: si yo le juego la pelota, por ahí se me va afuera, porque yo tenía la posibilidad de pegarle ahí ya. Entonces cuando le hago así, veo que hay un desmayo. Shilton se desmayó todo, entones lo único que tuve que hacer era acomodarla, seguir para asegurar y cuando tuve la pelota acá (en el área chica) sentí que era gol".

Quiénes fueron los campeones del mundo en 1986

El plantel campeón del mundo en 1986 estuvo dirigido por Carlos Salvador Bilardo, acompañado por su cuerpo técnico, que incluyó a Carlos Pachamé, Ricardo Echeverría, Raúl Madero y Aldo Divinsky.

En el arco estuvieron Nery Pumpido, titular durante todo el torneo, acompañado por Luis Islas y Héctor Zelada como suplentes.

En la defensa se destacaron José Luis Brown, Daniel Passarella, Néstor Clausen, José Luis Cuciuffo, Oscar Garré, Oscar Ruggeri y Julio Olarticoechea.

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En el mediocampo formaron parte Sergio Batista, Ricardo Bochini, Claudio Borghi, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Carlos Tapia y Marcelo Trobbiani.

En la delantera estuvieron Diego Maradona, Jorge Valdano, Pedro Pasculli y Sergio Almirón, con Maradona como líder absoluto del equipo, Valdano como socio clave en el ataque y Pasculli como pieza importante en instancias decisivas.