Arrestaron a dos youtubers argentinos durante un partido del Mundial

Beni Mármol y Pato Perrotta son dos de los creadores de contenido argentinos con mayor presencia en redes sociales.

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos en el sur de Florida durante un partido de la Copa Mundial 2026 y ahora enfrentan cargos por delitos graves, según informaron las autoridades del condado de Miami-Dade.

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Los hechos ocurrieron el sábado durante el encuentro entre Colombia y Portugal , disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, una de las sedes del Mundial.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Lautaro B. Mármol , de 20 años, y Patricio Rafael Perrotta , de 26, ambos oriundos de Buenos Aires, habrían eludido tres controles de seguridad utilizando credenciales correspondientes a un partido anterior, lo que les permitió ingresar al recinto del estadio.

Los dos creadores de contenido, que cuentan con cientos de miles de seguidores en YouTube y otras plataformas, colaboran habitualmente en la producción de videos.

Según el informe policial, Mármol declaró que era un influencer que intentaba ingresar para transmitir el partido.

Por su parte, Perrotta explicó que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el evento, aunque reconoció que las credenciales que llevaba correspondían a un encuentro anterior, según consta en el acta de arresto.

Las acusaciones contra los youtubers argentinos detenidos en Miami

Tras el procedimiento, ambos fueron arrestados bajo el cargo de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento, un delito contemplado por la legislación de Florida.

Los registros judiciales indican que un juez de Miami-Dade encontró causa probable para mantener la acusación y dispuso que cada uno permanezca detenido bajo una fianza de 2.500 dólares.

Hasta la tarde del domingo, Mármol y Perrotta continuaban alojados en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, a la espera de cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia para recuperar la libertad.

Beni Mármol y Pato Perrotta son dos de los creadores de contenido argentinos con mayor presencia en redes sociales. Ambos suman cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones en sus videos, donde suelen realizar desafíos, viajes y coberturas de eventos, muchas veces trabajando en conjunto.