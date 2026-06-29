Aldo Álvarez: "Cuánto más sofisticada es la estructura económica de un país, más necesita del seguro"

El presidente de ADEAA y de Noble Compañía de Seguro trazó su mirada sobre la realidad del sector en el primer panel del evento de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El presidente de ADEAA y de Noble Compañía de Seguro , Aldo Álvarez , analizó la actualidad de la industria durante el primer panel del evento de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , que contó con la moderación de la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

Álvarez definió a ADEAA como “una asociación que nuclea a empresas y compañías de seguro de capital nacional y privado”, mientras destacó a Noble como una compañía fundada hace 25 años que se dedica “a la responsabilidad profesional y cubre hospitales, sanatorios, sistemas de salud y más de 120.000 profesionales de la salud con más de 1.500 instituciones ”.

Álvarez aseguró que “ el seguro es la forma más eficiente que el capital privado encontró para protegerse frente a los desequilibrios posibles que los negocios podrían plantearle ”.

En este sentido, detalló: “El mundo conoce dos formas de lidiar contra el infortunio: la seguridad social, que está en manos del Estado, y el seguro, que está en manos de los particulares. Así empezó hace más de 400 años y así siguió y evolucionó. Hoy se ha transformado en una parte sustancial de la economía moderna en casi todo Occidente porque es el principal motor de ahorro privado y de inversión privada ”.

Seguros y economía real

“Los aseguradores muchas veces nos ofendemos cuando hablan de la economía real y la financiera, porque son las venas a través de la cual fluye el capital para que haya préstamos, inversiones y desarrollo. Una economía desarrollada requiere de una industria de seguros desarrollada”, indicó.

En ese sentido, definió: “Cuánto más sofisticada es la estructura económica de un país y más sectores abarca, más necesita del seguro, que es un sistema de reparto de los riesgos y una forma profesional de enfrentar los desequilibrios posibles que un negocio puede traer por infortunios o cuestiones no pensadas o queridas”.

Álvarez señaló como problema que “gran parte de la economía argentina se maneja en la informalidad y entonces es muy difícil que se recurra al seguro como mecanismo de transferencia de sus riesgos”, por lo que reflexionó que “el seguro está muy atado a la macroeconomía: es muy difícil concebir una macro desarrollada con un seguro pequeño y viceversa”.

La realidad del mercado asegurador

Al mirar el reparto del mercado a nivel nacional, destacó: “Tenés un riesgo en el centro que es el de autos. Es más importante que su casa, su trabajo y todo. Eso pasa porque la ley de tránsito dice que si no tiene una cobertura contra la responsabilidad civil no puede circular”. “La letra con sangre entra, diría Sarmiento. Es el principal incentivo. El resto de los seguros, que son voluntarios, son mucho más difíciles”, graficó.

A nivel personal, expresó que Noble “trabaja seguros voluntarios, porque no es obligatorio para profesionales de la salud”, a los que destacó como “un asegurado consciente y que escapa al promedio por su nivel de desarrollo y sofisticación de la industria”. “Saben que existen exposiciones muy importantes y tratan de mitigar parte de eso, que son muy eficientes y contribuyen a la mejor prestación de la salud”, agregó.

Con respecto a la mirada del sector de la salud, analizó: “La pérdida de beneficios existe también a título personal. Muchos profesionales están expuestos a perder los beneficios de su propia actividad médica por una incapacidad transitoria. Y es un campo que está creciendo mucho porque tratan de proteger sus ingresos futuros”.

Los cuatro jinetes del Apocalipsis y el rol del Estado

Álvarez trazó una radiografía del mercado asegurador y consideró que “está impactado por dos frentes: uno es cuánto vamos a vender, cuánto representamos de PIB y sabemos que si el país va para adelante, el seguro va para adelante”, pero luego contrapuso: “El otro lado es la litigiosidad, la siniestralidad y los reclamos”.

“Es una cuestión delicada y siempre digo que en el siglo XXI vinieron los cuatro jinetes del Apocalipsis: la confiscación se llevó la industria de las AFJP; la litigación se llevó a las ART, que están tecleando; y luego los reclamos y la inflación le pegaron al patrimonio de las compañías”, profundizó.

En ese sentido, diagnosticó que existe “una industria deteriorada por condiciones macro e incentivos perversos”, por lo que llamó a “poner el ojo desde el Estado a un sistema judicial que tiene incentivos perversos y que es sumamente permeable”.