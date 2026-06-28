Javier Milei llega a la cumbre del Mercosur en medio de tensiones con Brasil, Venezuela y un frente interno abierto en la Casa Rosada

El Presidente participará del encuentro en Paraguay en un clima de alta fricción regional por su relación con Lula da Silva. El viaje se produce además en paralelo a la crisis política tras la renuncia de Manuel Adorni.

Javier Milei asistirá a la cumbre del Mercosur en un contexto de fricciones diplomáticas y debate interno sobre el rumbo del bloque regional.

Javier Milei asistirá a la cumbre presidencial del Mercosur que se realizará en Paraguay el próximo martes, en un contexto atravesado por tensiones diplomáticas con Brasil y Venezuela, y con una agenda regional marcada por las diferencias ideológicas sobre el futuro del bloque. En paralelo, la gira internacional del Presidente se da en un contexto de crisis política del Gobierno , con la renuncia de Manuel Adorni y la presión sobre el oficialismo.

La presencia del mandatario argentino se dará en un escenario sensible para la región, en especial por el vínculo con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantiene una relación marcada por cruces públicos desde el inicio de su gestión. Las diferencias sobre el rol del Mercosur —que Milei cuestionó en reiteradas oportunidades por considerar que limita la apertura comercial— vuelven a proyectarse sobre el encuentro.

A ese cuadro se suma el debate en torno a Venezuela, cuya situación política continúa siendo un punto de fricción dentro del bloque y condiciona la posibilidad de consensos en materia de política exterior.

La cumbre llega en un momento en el que el Mercosur intenta sostener una agenda común en medio de posiciones cada vez más divergentes entre sus miembros. Mientras algunos países impulsan una mayor integración y acuerdos comerciales ampliados, la Argentina insiste en revisar el funcionamiento del bloque y avanzar hacia esquemas más flexibles.

En ese marco, la relación con Brasil vuelve a ocupar un lugar central . Las diferencias entre Milei y Lula se arrastran desde la campaña electoral y se profundizaron en los primeros meses de gestión, con choques discursivos y señales de distanciamiento político que impactan en la dinámica regional.

Lula Milei Cumbre Mercosur.jpg Mariano Fuchila

Un viaje en medio de la crisis interna con el caso Adorni

La participación de Milei en la cumbre también ocurre en paralelo a un frente interno abierto en la Casa Rosada tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, un movimiento que reordenó el esquema de poder del Gobierno y dejó interrogantes sobre la continuidad de piezas clave dentro de la estructura oficialista.

Ese reacomodamiento interno suma presión a la agenda presidencial en un momento en el que el Ejecutivo busca contener los efectos políticos de la salida de uno de sus funcionarios más visibles, mientras avanza en la definición de reemplazos y en la reconfiguración del gabinete.

En ese contexto, el viaje a Paraguay aparece como una prueba adicional para la estrategia de política exterior del Gobierno, que busca sostener su perfil disruptivo en el plano internacional sin perder capacidad de articulación con los socios regionales.

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Mercosur, bajo tensión

La cumbre se desarrollará bajo el signo de las diferencias internas del bloque, que en los últimos años alternó avances en acuerdos comerciales con fuertes disputas políticas entre sus principales socios.

Más allá de los discursos oficiales, el encuentro volverá a exhibir la dificultad del Mercosur para consolidar posiciones unificadas en un escenario global atravesado por la competencia comercial y la fragmentación geopolítica.

La gira se desarrollará además en un momento de fuerte actividad política doméstica. Mientras el Presidente despliegue su agenda internacional, el Gobierno continuará enfrentando en el Congreso las repercusiones derivadas de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La agenda de Javier Milei

Tras su paso por Madrid, el jefe de Estado viajará a Paraguay para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur, que se realizará en Asunción el 30 de junio. El encuentro regional tendrá lugar en un contexto de impulso a la agenda de apertura comercial del bloque y de expectativa por los avances en las negociaciones con la Unión Europea.

La última parada será Estados Unidos. Milei tiene previsto arribar a Nueva York el 4 de julio para participar de actividades vinculadas a la celebración del Día de la Independencia estadounidense, en una visita que se extenderá durante varios días y que volverá a poner el foco en la relación política que mantiene con la administración de Donald Trump.