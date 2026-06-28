Aseguran que Irán debe desarrollar un arma nuclear para disuadir a EEUU e Israel: "No hay otro camino para equilibrar el poder"

Desde Teherán plantearon que el país debería avanzar en una estrategia para "equilibrar el poder".

Irán no tiene otra alternativa que desarrollar un arma nuclear, según un comentario publicado por un medio de comunicación semioficial iraní.

Un comentario difundido este domingo por la agencia de noticias iraní Fars, alineada con sectores conservadores del poder político y de la Guardia Revolucionaria, expresó que Teherán debería desarrollar un arma nuclear como herramienta de disuasión frente a Estados Unidos e Israel , para "equilibrar el poder", dado que "no hay otro camino" de presión para lograr un acuerdo de paz a la guerra en Medio Oriente.

El comentario no ha sido respaldado por ningún funcionario del gobierno iraní. El presidente de EEUU, Donald Trump, señaló en reiteradas ocasiones que se debe impedir que Irán obtenga un arma nuclear, como uno de los principales motivos del conflicto.

Según el artículo, la posesión de un arma nuclear permitiría a Irán establecer un “equilibrio de poder” con Estados Unidos e Israel, países que ya cuentan con arsenales atómicos. En ese marco, argumenta que la disuasión no eliminaría la posibilidad de conflicto, pero sí permitiría “controlar su magnitud”.

“Irán no tiene otro camino que alcanzar una capacidad de disuasión nuclear para que la opción militar destinada a ocupar y dividir a Irán deje de estar sobre la mesa” , afirma el texto.

El comentario apareció en un medio estrechamente vinculado a sectores conservadores y a la Guardia Revolucionaria Islámica, aunque hasta el momento no hubo declaraciones oficiales que respalden esa posición. Por el contrario, la postura pública del Gobierno iraní ha reiterado que no existe intención de desarrollar armamento nuclear. En esa línea, el texto publicado por Fars contradice también la doctrina establecida por el exlíder supremo, el ayatolá Mochtaba Jameneí, quien emitió una fatua que prohíbe la fabricación de armas nucleares.

“Para alcanzar la tranquilidad que necesita, Irán debe lograr sin duda una capacidad de disuasión nuclear, de modo que tenga la certeza de que las cuestiones pendientes se resolverán mediante negociaciones”, señala el comentario publicado por Fars. “Solo así las negociaciones podrán llevarse a cabo desde una posición adecuada”, agregó.

El debate se produce además en un contexto de alta tensión internacional, en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que impedir que Irán obtenga armamento nuclear es uno de los principales objetivos de la política hacia Teherán.

“La disuasión nuclear significa que se puede alcanzar un equilibrio de poder frente a Estados Unidos e Israel, que poseen armas atómicas. No significa que no vaya a haber una guerra; significa que la magnitud del conflicto podrá mantenerse bajo control”, concluye el texto.

Estados Unidos bombardeó de nuevo: "¡Irán dejará de existir!", dijo Trump

Estados Unidos lanzó de nuevo este sábado una serie de bombardeos contra Irán en respuesta a un ataque a petrolero en el estrecho de Ormuz. "¡Irán dejará de existir!" amenazó el presidente estadounidense Donald Trump y agregó incertidumbre a las negociaciones de paz en marcha.

"¡Aviones estadounidenses acaban de atacar instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como estaciones de radar costeras, por violar el acuerdo de alto el fuego, otra vez! ¡Es muy posible que nunca aprendan!", escribió Trump en su red social Truth Social.

"Puede que llegue un momento en el que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar por la vía militar la tarea que hemos iniciado con tanto éxito. Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!", amenazó Trump.