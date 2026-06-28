Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 28 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Live Blog Post

Cabo Verde en Argentina: la historia de la inmigración, las comunidades y el fenómeno mundialista que las volvió a poner en escena

Por Bautista Monferato

Cabo verde festejos Cabo Verde tiene una importante comunidad en Argentina. UC

La participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 abrió una escena inesperada para buena parte del público argentino, ya que detrás de la selección que sorprendió con sus empates ante España y Uruguay, existe en el país una comunidad con más de un siglo de historia, instituciones propias y una identidad que se sostuvo entre puertos, familias, música, gastronomía y memoria migrante.

En Dock Sud y Ensenada, dos de los principales centros de la diáspora caboverdiana en Argentina, los partidos se vivieron como algo más que fútbol. Las atajadas se gritaron como goles, los empates como triunfos y la camiseta funcionó como punto de encuentro para generaciones que nacieron lejos del archipiélago, pero conservan un vínculo profundo con esa cultura.

Leé la nota completa