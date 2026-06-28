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28 de junio 2026 - 09:53

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 28 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

La jornada inaugural contará con un único partido, el enfrentamiento entre Canadá y Sudáfrica.

La jornada inaugural contará con un único partido, el enfrentamiento entre Canadá y Sudáfrica.

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Este domingo comienza la fase eliminatoria del Mundial 2026 con el primer cruce de 16avos de final. La Selección Argentina jugará el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, con un lugar en octavos de final en juego.

La fase de grupos ya quedó atrás y, desde este domingo, el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. Con los 32 equipos clasificados ya definidos, comienzan los 16avos de final, la primera ronda de eliminación directa que marcará el inicio del camino hacia el título. La acción se abrirá con el duelo entre Canadá y Sudáfrica, el único encuentro de la jornada.

La Selección Argentina, que finalizó como líder del Grupo J con puntaje ideal, disputará su compromiso el viernes 3 de julio a las 19 frente a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo. El equipo de Lionel Scaloni buscará meterse entre los 16 mejores del campeonato y, si avanza, enfrentará al ganador de la llave entre Australia y Egipto.

El cuadro de los 16avos de final también ofrece varios cruces de alto voltaje entre candidatos al título. Entre los partidos más atractivos aparecen Brasil-Japón, Alemania-Paraguay, Francia-Suecia, España-Austria y Portugal-Croacia, una serie de encuentros que empezarán a definir el rumbo de un Mundial que entra en su etapa más exigente.

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Cabo Verde en Argentina: la historia de la inmigración, las comunidades y el fenómeno mundialista que las volvió a poner en escena

Por Bautista Monferato

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Cabo Verde tiene una importante comunidad en Argentina.

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La participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 abrió una escena inesperada para buena parte del público argentino, ya que detrás de la selección que sorprendió con sus empates ante España y Uruguay, existe en el país una comunidad con más de un siglo de historia, instituciones propias y una identidad que se sostuvo entre puertos, familias, música, gastronomía y memoria migrante.

En Dock Sud y Ensenada, dos de los principales centros de la diáspora caboverdiana en Argentina, los partidos se vivieron como algo más que fútbol. Las atajadas se gritaron como goles, los empates como triunfos y la camiseta funcionó como punto de encuentro para generaciones que nacieron lejos del archipiélago, pero conservan un vínculo profundo con esa cultura.

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Mundial 2026: todas las selecciones que clasificaron a los 16avos

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El Mundial 2026 ya definió a los clasificados a los 16vos de final. Casi todas las selecciones campeonas del mundo ganaron sus boletos, salvo el Uruguay de Marcelo Bielsa.

Las última en sumarse a la lista fueron Argentina y Austria, del Grupo J. La Albiceleste ganó 3 a 1 con goles de Messi. En los partidos anteriores había ganado 2 a 0 contra Austria y 3 a 0 a Autrista.

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16avos del Mundial 2026: todos los cruces, mejores terceros, el fixture completo y cuándo se juega cada partido

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El Mundial 2026 entró en etapas decisivas con respecto a la definición de la fase de grupos, y la expectativa no solo se centra en los partidos, sino en las calculadoras.

Por primera vez en la historia de la competencia, la fase de grupos no desembocará en los octavos de final, sino en una instancia previa totalmente nueva: los dieciseisavos de final.

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