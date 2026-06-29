Ezequiel Fernández Vilaltella: "El mercado asegurador tiene más compañías de las que debería"

El director comercial de Meridional Seguros analizó el potencial del sector en el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El director comercial de Meridional Seguros , Ezequiel Fernández Vilaltella , expresó su diagnóstico del sector al participar del cuarto panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

Vilaltella definió a Meridional como “una compañía de 75 años en el mercado argentino, parte del grupo canadiense Fairfax , con un modelo de negocios que tiene plena autonomía local para las decisiones y suscripción de riesgos, lo que hace que podamos tener agilidad y proactividad”.

Al analizar la situación local, consideró que “ sacando el agro, que es por naturaleza el foco de crecimiento, hay mucho puesto en exportación a largo plazo, con todo lo que tiene que ver con oleoductos y gasoductos ”.

“Está petróleo y gas y en minería no solamente litio, sino la exploración de cobre. También está el desarrollo de energías no convencionales con parques eólicos y solares, donde hay una oportunidad grande para el desarrollo de la economía y el acompañamiento y la mano de obra para lo que son desarrollos a nivel software, ingeniería o inteligencia artificial ”, abundó.

La oportunidad para el sector de seguros

Vilaltella precisó que “toda empresa que viene a constituir o llevar adelante un proyecto tiene un Comité Ejecutivo o Directorio, entonces aparecen las pólizas de directores y gerentes o las que tienen que ver con errores de diseño o ejecución de las obras”.

“Además, detrás de esto hay personas que van a estar involucradas en la ejecución de la actividad. Entonces, los seguros de vida y de accidentes personales para empresas y contratistas se convierten en coberturas clave para complementar el panel de oferta”, apuntó.

Ezequiel Fernandez Vilaltella

Vilaltella admitió que “movilizar la economía hace que las empresas requieran necesidad de servicios, de manera que los contratistas empiezan a tomar magnitud en lugares donde se empiezan a generar polos industriales que requieren mayor participación”.

“Acá hay una oportunidad importante porque la pyme se encuentra con realidades y oportunidades que desconocía. Ahí es necesario acercar el asesoramiento para que identifique qué tipo de coberturas va a necesitar”, expresó y afirmó que el crecimiento en diferentes localidades va a hacer que aparezcan “oportunidades en seguros integrales y de hogar y que se empiece a dinamizar”.

Las oportunidades a futuro

Finalmente, Vilaltella trazó un diagnóstico del sector y sostuvo que “el mercado asegurador tiene una mayor cantidad de compañías de las que debería, son 189”, mientras contrapuso que “es una gran oportunidad para las que venimos trabajando de manera sostenida en políticas claras en proyectos sostenibles”.

“El mercado estaba ávido de oportunidades como esta y es momento de poner a prueba su expertise y la capacidad para tomar decisiones y resolver las problemáticas de esta etapa. Es decir, la creatividad que vamos a poner al servicio de nuestro asegurado o intermediario”, analizó.