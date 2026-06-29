Sebastián Vergé: "Falta un poco de creatividad y permeabilidad en el mercado respecto de cómo articular los riesgos"

El gerente de seguros de Andreani Grupo Logístico y socio de IRMA , Sebastián Vergé , destacó la importancia de la industria durante su participación en el primer panel del evento de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , que contó con la moderación de la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

Vergé habló de IRMA como “un grupo de risk manager de las grandes empresas del país donde compartimos vivencias, situaciones y opiniones que está en pleno crecimiento”.

En cuanto a la realidad del mercado, Vergé marcó una visión más terrenal. “Hay tres ejes: el primero es que el seguro me va a permitir siempre reducir la volatilidad y tener previsión, con factores controlables e incontrolables ”, comenzó.

Y prosiguió: “ El segundo tiene que ver con la inversión ; a veces las grandes empresas tienen proveedores que son pymes y les hacen pedidos muy grandes al punto que les tenés que adelantar hasta el 60% de la orden de compra para que adquieran las materias primas. Que exista una caución le permite a la gran empresa contar con proveedores que de otra manera no podría ”.

“El tercer eje es asegurarte la continuidad. Uno nunca quiere tener al catastrófico en la cabeza, dice ‘a mí no me va a pasar nunca’. Pero cuando sucede y tenés un buen programa de seguros, es la diferencia entre cerrar la empresa o poder continuar”, resaltó.

El rol del risk manager

Vergé puso el foco en el rol del risk manager y resaltó que “el desconocimiento se paga con tasa”. “Yo conozco el riesgo, estoy en el día a día con autos, responsabilidad civil e incendios. Con camioneros, warehouse y sus problemas. Entonces, insisto en que el intermediario y la aseguradora no trabajen de forma secuencial, sino que nos sentemos todos en la misma mesa y podamos conversar para llevar los riesgos a un siguiente nivel”, resaltó.

Al respecto, consideró que “al trabajar de forma secuencial, se pierden cosas en el medio, pero, si nos ponemos de acuerdo, se puede trabajar en el cuidado de las cuentas y en el análisis de riesgos”, para luego ejemplificar: “Hace poco teníamos un todo riesgo muy importante en una ubicación tomada como si fuera una sola, pero había avenidas de 80 metros entre un warehouse y otro. Entonces, al definir que sean dos, pudimos bajar la tasa porque no había acumulación de riesgo”.

Pymes: riesgos y necesidades

Vergé analizó por qué las pymes deberían incorporar el seguro dentro de su visión. “No necesariamente necesita un risk manager, sino orden y aprender a hacerse las preguntas correctas. Si este riesgo lo puedo tolerar o qué me va a pasar o si puedo transferir un riesgo”, apuntó.

En esa línea, observó: “Si una pyme llega a tener un riesgo catastrófico, tiene que cerrar la persiana. Cuando se contrata la póliza, muchas veces se pone el foco en la prima y no en el programa de seguro que te deje estar tranquilo. Una pyme está mucho más cerca del día a día y en algún punto una pregunta que se pueda hacer es cuál es el riesgo tolerable”.

Sebastian Verge

Posibilidades de mejora

Al trazar posibilidades de mejora en el sector, Vergé consideró que es “perfectible” y apuntó: “Una de las cosas que me gustaría encontrar es que sea real la frase ‘no hay riesgo que no se pueda tomar, sino que falta tarifa’. Muchas veces llevamos algo y da miedo sin siquiera verlo. Falta un poco de creatividad y permeabilidad en el mercado respecto de cómo articular los riesgos”.

A la par, consideró que “es fundamental el uso de la tecnología” y planteó que “el mercado asegurador necesita dar un salto de calidad en cuanto a los avances tecnológicos”, para luego comparar: “Muchas veces cuando tenemos un siniestro siento que entro a una habitación oscura, pego tres tiros y prendo la luz a ver a qué le pegué. Porque no sabemos dónde estamos parados”.