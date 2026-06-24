Lorena Garrera: "El gran desafío es abrazar esta transformación tecnológica"

La directora general de Mercantil Andina Seguros , Lorena Garrera , encabezó el segundo panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , que giró en torno a la resiliencia y la reconversión.

Con la moderación de la periodista de Fandom de Seguros , Eliana Carelli , Garrera comenzó analizando la situación del mercado general. “ Con la baja de la inflación, tenemos el gran desafío de ser más eficientes . En autos, que es el 42% del mercado, las sumas aseguradas no alcanzaron a la inflación, entonces, con la tecnología que nos ayuda, hay que ver cómo acompañamos desde el punto de vista del negocio a hacer nuestros procesos más simples”, expresó.

Y añadió: “Por otro lado, el otro desafío del mercado asegurador es que más del 60% de la producción viene de ramos obligatorios como autos y ART. Tenemos una oportunidad de crecimiento en el negocio de personas, que todavía tiene una baja penetración ”.

“Por eso, tenemos que crear conciencia aseguradora y hablar de la importancia de estar bien asegurados. Y eso empieza con la educación, desde los jardines y el colegio”, redondeó la representante de la compañía, con 103 años de existencia.

El cambio de perfil del asegurado

Garrera puso el foco además en un nuevo paradigma a nivel global. “Tenemos otro gran desafío en entender la dinámica y cómo va cambiando el consumidor. Ya no es solo brindar experiencia en el momento del siniestro, sino anticiparnos y ayudar a nuestros clientes a proactivamente estar cubiertos a riesgos que por ahí van cambiando con el tiempo”, precisó.

En ese sentido, definió que “hoy los activos no son solamente un hogar o un auto, sino que hay activos tecnológicos y otros productos que se están desarrollando en el mismo momento que cambia la dinámica de consumo”.

A eso le sumó la existencia de “un cliente más demandante y mucho más informado que quiere que las cuestiones sean simples”. “El tema de la inmediatez nos atraviesa a todos. Es un desafío que tiene que ver no con la coyuntura económica, sino con algo que está cambiando en el mundo”.

El seguro por uso, una alternativa a futuro

Entre las nuevas tendencias, habló del seguro por uso. “Significa que vos empezás a abonar tu prima en función de la utilidad que le das al bien que estás asegurando. En otros países ya funciona y acá hubo algunos ejemplos, pero quizás todavía no estamos preparados como sociedad”, resaltó.

Entre los ejemplos, mencionó que “alguien que usa el vehículo para trasladarse solo a la oficina debería tener otro valor diferencial a quien lo utiliza como Uber”, así como aquel que “tiene una casa de fin de semana y busca asegurar con mayor intensidad esos días que el resto”.

“En el caso de las mujeres, manejamos mejor en general, con choques más frecuentes, pero de menor severidad. Eso podría derivar en precios específicos según el perfil del asegurado”, completó.

Panel 2 Seguros (3) Para Garrera, el seguro por uso es una alternativa útil con posibilidad de crecimiento.

El impacto de la transformación tecnológica

La referente de Mercantil Andina Seguros se refirió al avance de la tecnología y aseguró que “hay una oportunidad enorme para ir acompañando a nuestros clientes y canales de distribución, aprovechando la automatización para generar valor en el asesoramiento y evitar tareas repetitivas, porque hoy tenemos la oportunidad de tener la información a un clic de distancia y el tema es cómo la usamos”.

“Es súper importante acompañar en este proceso a los empleados, a los colaboradores, los canales de distribución y los clientes, aprovechando lo que nos da la tecnología, pero sin dejar afuera skills como escucha activa, empatía y tener una mirada 360 y de lectura anticipada”, analizó y aclaró: “Estamos bombardeados todo el tiempo y hay qué saber entender qué información es importante y si nos genera valor”.

Con respecto a la inteligencia artificial, Garrera opinó: “Ninguno sabe a dónde nos va a terminar llevando, estamos en un momento súper disruptivo. Creo que nos va a ayudar a tener mayor tiempo disponible para cuestiones que generen valor y se van creando nuevas funciones y posibilidades de trabajo, pero lo importante es acompañar a los que tienen actividades repetitivas para que no queden fuera del sistema”.

“El gran desafío es abrazar esta transformación tecnológica, porque no hay opción de no mirarla. Si no lo hacés vos, va a venir alguien a hacerlo. Entonces, como consejo, todo el mundo tiene que estar involucrado y ver cómo va a ser nuestro perfil”, concluyó.