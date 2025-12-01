Andrés Ondarra: "Cada vez más vemos la utilidad de las criptomonedas en el día a día"

El gerente general de Binance Argentina y Cono Sur destacó la adopción de la tecnología por parte de los usuarios durante la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El gerente general de Binance Argentina y Cono Sur, Andrés Ondarra, destacó la adopción de las criptomonedas durante la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El gerente general de Binance Argentina y Cono Sur, Andrés Ondarra , valoró el creciente proceso de adopción de las criptomonedas durante su participación en el tercer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate , que contó con la moderación del jefe de Economía y Finanzas, Juan Pablo Marino .

Ondarra se refirió a Binance como “ el exchange de cripto más grande a nivel mundial, con presencia en más de 100 países y aproximadamente 300 millones de usuarios a nivel global ”, al destacar el liderazgo en Argentina y a nivel regional.

“Más allá de ser un exchange de cripto, somos un ecosistema dentro de la experiencia a nivel de muchas de muchas actividades financieras que se pueden hacer dentro de Binance. No solo nos quedamos con la plataforma de intercambio de cripto, sino también con dar a nuestros usuarios la experiencia más segura y más completa que se puede obtener al interactuar con criptomonedas”, resaltó.

En la industria cripto, “fue un año muy positivo a nivel global, regional y en Argentina”, observó Ondarra, al resaltar un 2025 “de mucho crecimiento, de adopción, de mayor número de usuarios” y luego graficar: “ Empezamos con 250 millones de usuarios a nivel mundial y lo terminamos con 300 millones. O sea, crecimos una Argentina en un año, sobre todo del lado del retail ”.

A su vez, se hizo eco de la creciente adopción de las criptomonedas. “Cada vez más vemos la utilidad en el día a día: pagar viajes, consumos frecuentes, en un supermercado, en un chino, en la esquina. Ya se puede usar cotidianamente, cuando antes era algo muy de nicho”, expresó.

Andres Ondarra VIDEO

Y apuntó: “La frutilla es el ingreso de jugadores institucionales, que pasan a ser los que empujan el motor de crecimiento de la industria. Este año hicimos un anuncio de una asociación estratégica con BlackRock y con Franklin Templeton, dos de los principales asset managers a nivel mundial y ya están trabajando, como aliados estratégicos de Binance, para el ingreso de estos gestores de fondos al mundo de las criptomonedas”.

Finalmente, mencionó como otro dato importante al hecho de que “hubo una convergencia regulatoria global que es consecuencia del empuje de la industria a nivel mundial y tanto en Estados Unidos como en los grandes hubs financieros globales ya hay una definición más clara de la forma de interactuar del ecosistema tradicional con cripto”.

El avance de las criptomonedas y los pagos con QR

Sobre la misión de la firma, Ondarra precisó: “Lo que queremos es que la gente utilice cripto en su forma habitual y cotidiana. Una vez que llega al ecosistema cripto y empieza a interactuar con los productos que tenemos en Binance, empieza a encontrar las ventajas de la tecnología, como operar 24/7 en una plataforma que no cierra por horarios hábiles o comprar una moneda estable que sigue al dólar en vez de estar yendo a una casa de cambio”.

“Ya empieza a haber un marco de mayor seguridad y más confiabilidad en la interacción cotidiana con las criptomonedas y los usuarios cada vez tienen menos ganas de volver al mundo financiero tradicional cuando empiezan a interactuar y se dan cuenta tangiblemente de los beneficios que trae cripto”, subrayó.

Ante este escenario, detalló: “Entonces estamos agregando casos de uso en la utilidad cotidiana. Ahora agregamos la posibilidad de pagar con QR cualquier compra en cualquier local y vos no tenés que hacer nada. En el momento del pago, la billetera te quita la porción de dólares que necesitás para pagar tu consumo. Entonces, la experiencia es sustancialmente superadora”.

Desafíos para 2026 y el valor de Bitcoin

De cara al año que viene, Ondarra consideró que habrá “una continuidad de la tendencia más allá de los niveles de precio o de volatilidad” y anticipó: “La adopción va a seguir creciendo en Argentina y a nivel global”.

“Para dar un ejemplo concreto, acabamos de firmar una alianza con la Ciudad de Buenos Aires para facilitar el uso de cripto para pagar impuestos, actividades culturales, para promover educación financiera con tecnología blockchain en escuelas secundarias”, resaltó.

En cuanto al precio de Bitcoin, señaló: “Es un activo financiero como cualquier otro, con su volatilidad, influenciado por muchos factores macroeconómicos, globales, del mercado cripto, de regulación, de adopción, etc, por lo que es muy difícil predecir un precio”. Sin embargo, expresó: “Si vos combinás los casos de adopción real, la utilidad, la oferta limitada y el interés institucional creciente, el potencial sigue siendo alto”.