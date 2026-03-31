Seguridad: Alejandra Monteoliva enfrenta protestas salariales e internas en el Gabinete Por Ezequiel Rudman + Seguir en









La titular de la cartera de Seguridad es cuestionada por los jefes de las fuerzas federales. Delicada movilización este jueves al edificio Centinela

Interna en Seguridad. Alejandra Monteoliva se distanció de Patricia Bullrich. Foto: NA

Alejandra Monteoliva no ofrece respuestas y enfrenta una crisis en el Ministerio de Seguridad a partir de la protesta que este jueves realizarán las fuerzas federales con una brazo simbólico al edificio Centinela en reclamo de mejoras salariales. A ese conflicto se se le suma una batería de frentes abiertos que incluye desde el malestar de los uniformados por el desmadejo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) hasta la interna que la funcionaria abrió con su antecesora, Patricia Bullrich, al bloquear el desembarco de Diego Valenzuela en la Agencia de Migraciones.

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"Se perdió la credibilidad. Ya convocaron a los jefes de las fuerzas pero la Ministra no tiene ningún tipo de reacción", explicaron fuentes del gobierno nacional sobre la situación de Monteoliva de cara a la movilización de este jueves donde con presencia de uniformados y sus familiares. El problema que enfrenta la funcionaria es que, más allá de las conversaciones informales con los jefes de las fuerzas, no tiene interlocutores válidos más abajo, con la tropa de agentes de las fuerzas, ya que se trata de un sector que no está sindicalizados pero que cobra sueldos por debajo de la línea de pobreza.

Protesta de las fuerzas de seguridad Este jueves a las 11:00, efectivos de la Policía Federal. Prefectura, Gendarmería, Policía Aeronáutica y del Servicio Penitenciario convocaron a una concentración coordinada en Avenida Antártida Argentina, Retiro, donde esta el edificio Centinela bajo el lema "Todos juntos por un salario digno". No existen registros desde el regreso de la democracia de una movilización de este tipo ante el silencio hermético de la cartera que conduce Monteoliva que, ante la consulta de Ámbito, no quisieron hacer ningún tipo de evaluación ni anuncio.

La ministra enfrenta una situación delicada dentro del gabinete a partir de su distanciamiento con Patricia Bullrich y su acercamiento al ala política de Karina Milei. Tanto que Monteoliva le bloqueó a la actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza la designación de Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero que reporta a Bullrich, en la Agencia de Migraciones. La hermana del Presidente observa con atención los movimientos de la exMinistra en el Senado en especial su relación con Victoria Villarruel y el proceso de construcción política propia que genera desconfianza en la Casa Rosada.

En ese contexto, el gobierno nacional disolvió el IOSFA mediante el DNU 88/2026 publicado en febrero de 2026 y dispuso la liquidación del organismo por crisis la financiera y una deuda millonaria a prestadores. Si bien se estableció un periodo de transición de hasta un año para ordenar los activos y las prestaciones, los uniformados presentan dificultades para mantener los servicios básicos. mientas avanzan las licitaciones entre las principales prepagas para avanzar en la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Se trata de la tercera obra social con más afilados del país que suma actualmente a más de 600.000 personas y que registra una deuda de más de $200 mil millones lo que agrava la crisis de las prestaciones médicas para el personal que, a esa situación, le suman salarios que les impiden afrontar los gastos. Monteoliva deberá resolver esa crisis que abarca tanto a la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional en una primera etapa pero que luego deberá incorporar también a la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Alejandra Monteoliva, frente a otro motín Monteoliva ya enfrentó un motín de la policía de Córdoba cuando era ministra en esa provincia en 2013. Y esta año la postal se repitió en al menos dos provincias. En febrero el gobierno de de Santa Fe pasó a disponibilidad a al menos 20 integrantes de la policía provincial que participaron de protestas y acuartelamientos por reclamos salariales. Al menos 20 unidades de patrulla urbana fueron paralizados y puestos enfrente de la Jefaturas de la Unidad Regional 2 con asiento en Rosario, para concretar la protesta. Y en marzo en Jujuy, en la Plaza Belgrano, frente a la sede del Ejecutivo provincial, miembros activos y retirados de la policía, acompañados por sus familiares, arrojaron piedras y pirotecnia contra la Casa de Gobierno, y quemaron gomas frente a las rejas de la entrada. A las protestas de las fuerzas de seguridad federales por bajos salarios y falta de prestaciones de su obra social, se suma el conflicto de Monteoliva con sus pares de Seguridad de Provincia y de Ciudad de Buenos Aires por el retiro de custodia en colegios de la comunidad judía. A pesar de la desmentida del Ministerio de Monteoliva, en la Capital Federal hay establecimientos que no tienen más custodia de la Policía Federal y quedaron a cargo la Policía de la Ciudad.