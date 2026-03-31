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31 de marzo 2026 - 09:28

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 31 de marzo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial se ubica a $1420 y sumó un nuevo avance. El blue, se vende a $1.425, mientras el CCL cotiza en los $1.480. Por otro lado, el riesgo país se mantiene cercano a los 600 puntos básicos.

Este martes, el INDEC difundirá el dato de indigencia y pobreza del segundo semestre, mientras continúa el foco en el dólar en el cierre del mes.

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El INDEC da a conocer la pobreza del cierre de 2025: ¿logrará perforar el 30%?

Este martes el INDEC dará a conocer el dato de pobreza del segundo semestre de 2025. Se espera un número similar al del primer semestre, aunque el panorama fue más crudo en los últimos tres meses del año pasado.

Vale recordar que en la primera mitad de 2025 el 31,6% de los argentinos no llegaron a cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT). La cifra representó una mejora de 6,5 puntos porcentuales en comparación con el semestre anterior.

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El dólar retoma el impulso al cierre de marzo y el mercado reacomoda posiciones para abril

Dólar dinero plata

El dólar vuelve a mostrar presión alcista en el cierre de marzo, en un contexto marcado por el reacomodamiento de carteras y una mayor demanda de cobertura ante la inminente flexibilización monetaria. La decisión del Banco Central (BCRA) de reducir en cinco puntos los encajes bancarios comenzó a tener impacto en las expectativas, al anticipar un escenario de mayor liquidez en pesos desde abril.

En ese marco, el tipo de cambio mayorista registró su mayor suba diaria desde el 3 de marzo, al avanzar $15,50 (+1,1%) y ubicarse en torno a los $1.398. A su vez, el dólar minorista acompañó la tendencia: cerró en $1.420 en el Banco Nación, mientras que el promedio de entidades financieras relevado por el BCRA se posicionó en $1.419,32. El dólar blue, por su parte, trepó a $1.425.

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Alerta reservas: el atesoramiento de dólares no frena y ya acumula casi u$s4.900 millones en dos meses

Por Jorge Herrera

Después de dos meses de “cierta” paz y ya sin excusas de efecto ni rezago electoral ninguno, en enero pasado los argentinos prefirieron volver a atesorar dólares en una magnitud inquietante de u$s2.730 millones. Se podría aventurar, como se inclina a pensar el equipo económico, que se trataría de un tema estacional. Sin embargo, ahora con los números oficiales de febrero pasado en mano, la fotografía muestra que el atesoramiento ascendió a u$s2.131 millones. O sea, en los dos primeros meses del 2026, con un mix de baja de riesgo país, estabilidad cambiaria, triunfos legislativos oficialistas, matizados con alguno que otro escándalo y mala noticia, los individuos y las familias optaron por sumar u$s4.861 millones.

Vale señalar que el BCRA estima que, en febrero, solo u$s200 millones fueron para atesorar y u$s600 millones fueron a engrosar el stock de los argendólares, y el resto a turismo internacional y a compras externas (Courier).

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La inversión profundizó su caída en febrero: se hundió 11,4% anual, arrastrada por menor compra de equipos importados

La inversión profundizó su caída en febrero, arrastrada por la baja utilización de capacidad instalada de la industria y un freno en el nivel de importaciones. En términos desestacionalizados, tocó su segundo valor más bajo en 15 meses.

Este lunes la consultora Orlando Ferreres & Asociados informó que el índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) se hundió 11,4% interanual, medida en volumen físico. En enero el retroceso había sido de 6,6%, mientras que en diciembre de 2025 había sido de 1,3%.

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