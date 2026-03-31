Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 31 de marzo

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El INDEC da a conocer la pobreza del cierre de 2025: ¿logrará perforar el 30%?

Este martes el INDEC dará a conocer el dato de pobreza del segundo semestre de 2025. Se espera un número similar al del primer semestre, aunque el panorama fue más crudo en los últimos tres meses del año pasado.

Vale recordar que en la primera mitad de 2025 el 31,6% de los argentinos no llegaron a cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT). La cifra representó una mejora de 6,5 puntos porcentuales en comparación con el semestre anterior.

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