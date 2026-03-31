China asegura que mantendrá una política monetaria "adecuadamente flexible" ante las presiones globales + Seguir en









El Banco Popular de China reveló los desafíos que enfrenta la economía asiática en una reunión de comité.

China prometió una liquidez abundante para su economía.

El Banco Popular de China se comprometió a mantener una política monetaria adecuadamente flexible, al tiempo que señaló el creciente impacto de los cambios en el entorno externo.

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La economía china se mantiene en general estable, pero sigue enfrentándose a retos como una oferta fuerte, una demanda débil y perturbaciones externas, según aseguró el banco central de China en el comunicado de su reunión del comité de política monetaria del primer trimestre.

La entidad financiera reiteró su compromiso de mantener una liquidez abundante, orientar la recuperación de los precios y mantener el tipo de cambio del yuan "básicamente estable en niveles razonables y equilibrados".

economía china El Banco Popular de China se comprometió a mantener una política monetaria adecuadamente flexible ante la inestabilidad de los mercados globales. Depositphotos Goldman Sachs cree que China puede afrontar la crisis energética mejor que EEUU El reciente impacto del shock petrolero global está generando diferencias claras entre las principales economías del mundo. En este marco, los estrategas de Goldman Sachs relataron que China estaría mejor posicionada que EEUU para absorber este tipo de crisis energética.

El punto de partida es el fuerte aumento del precio del crudo, impulsado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Este fenómeno ya elevó el barril por encima de niveles clave (u$s100) y generó un impacto directo en inflación y crecimiento global. En ese contexto, Goldman estima que el shock podría recortar el crecimiento mundial en torno a 0,3%–0,4%, además de presionar los precios al alza.

Sin embargo, el efecto no es uniforme. China muestra una mayor capacidad de resiliencia frente al encarecimiento de la energía, mientras que EEUU aparece más expuesto a sus consecuencias. Una de las razones principales es la estructura económica dado que el gigante asiático mantiene un mayor control estatal y políticas más activas para amortiguar shocks externos. Goldman Sachs estima que el shock podría recortar el crecimiento mundial en torno a 0,3%–0,4%, además de presionar los precios al alza. Además, China cuenta con herramientas clave como reservas estratégicas, intervención en precios y estímulos fiscales selectivos. Esto le permite suavizar el impacto del petróleo en consumidores y empresas, evitando una transmisión directa a la inflación y al consumo.

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