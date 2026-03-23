Daniela Antoci: "La educación es la base de la transformación social y hay que trabajar los cimientos"

La gerenta de Sustentabilidad de Pan American Energy ( PAE ), Daniela Antoci , planteó una mirada a largo plazo con la educación como eje al formar parte del primer panel de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible , que contó con la moderación del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Antoci destacó en ese marco que “para PAE la sustentabilidad no es un área aislada, sino que va mucho más allá ”, al definirla como “una forma en la que trabajamos y que es transversal a nuestras operaciones, porque nuestro foco es el desarrollo productivo, local, y social”.

Con 18 años en PAE, recordó que anteriormente la sustentabilidad “se encontraba fuera de las empresas y estaba tercerizado por lo general a organizaciones de la sociedad civil”, mientras reflexionó: “ Hoy está dentro de la compañía, forma parte del negocio y lo atraviesa . No forma parte únicamente de un área en particular, sino que ha ganado mucho terreno dentro de las compañías”.

En ese sentido, habló de “ una mirada de largo plazo, con concesiones de 20 o 30 años ” y precisó que “la forma en la que solemos medir nuestras acciones e impactos es con articulación público-privada y del tercer sector, que nos permite un alcance mucho más alto en terreno”.

“ Un ejemplo muy claro es que hace dos semanas inauguramos el Parque Solar Los Chihuidos que queda a 3 horas y media de Neuquén capital y no tenía luz 24 horas. A través de la escucha activa y entender las problemáticas, PAE hizo el parque, el gobierno el tendido y el pueblo pudo tener luz 24 horas”, graficó.

La educación en el centro de la escena

Pensando a futuro, Antoci planteó un trabajo en cuatro ejes: educación y cultura; salud y deporte; ambiente; y desarrollo local. “La educación para nosotros es la base de la transformación social y, si uno la piensa como una pirámide, hay que trabajar los cimientos, que son los temas de alfabetización. Venimos trabajando en un plan integral que fue un lineamiento de la Secretaría de Educación de la Nación y trabajamos junto con la provincia de Chubut para alcanzar a los tres niveles educativos desde 2024 hasta 2027, con 72.000 alumnos y más de 5.000 docentes”, reveló.

La referente de PAE mencionó además un proyecto en el que existe un trabajo conjunto con Conciencia, el programa de becas Gregorio Álvarez. “Es una iniciativa de la provincia de Neuquén y PAE fue la primera empresa en ser socia porque tiene lineamientos y bases que compartimos. Esto nos hizo unir nuestro expertise y sumar actores relevantes para poder potenciarlo”, valoró.

A la par, puso en foco la reciente inauguración el pasado lunes del Instituto Vaca Muerta. “PAE es socia en este proyecto de industria donde están todas las empresas operadoras y de servicio y en el cual se busca formar a los futuros técnicos del mañana”, indicó. Con mirada a futuro, resaltó: “Se está pensando en que sean 2.000 o 3.000 jóvenes por año y ya hubo 17.000 inscriptos, por lo cual hay un gran potencial y hay que formar el talento”.

Las pymes como motor de las economías regionales

En cuanto al acompañamiento al sector privado, destacó el Programa Pymes de PAE: “Las pequeñas y medianas empresas son el motor de las economías regionales y esta política tiene 21 años. Hoy acompañamos a más de 2.500 empresas con más de 7.200 horas de capacitación. Tenemos dos ejes que estamos potenciando, que son la internacionalización y el financiamiento”.

Daniela Antoci

Por un lado, precisó que la firma “está acompañando a empresas a que busquen oportunidades en mercados globales, por ejemplo a través de ferias. Buscamos que se potencien, copien procesos e incorporen tecnología y así poder ir creciendo como Argentina”.

En cuanto al financiamiento, resaltó la alianza desde 2009 con Garantizar SGR. “Podemos ayudar a las pymes poniendo los contratos como garantía y se transformó en una metodología de trabajo con la que acompañamos a más de 500 empresas, con la que se han hecho más de 1.500 transacciones financieras y se han dado más de 13.000 millones de pesos en préstamos para acompañar el desarrollo productivo”, expresó.

La medición de variables como camino al éxito

Por su parte, Antoci consideró que “la medición es fundamental y forma parte de nuestro ser”, poniendo como ejemplo el programa de becas. “Nos ayuda a entender en qué territorio estamos, tener línea de base, caminar el terreno, la cantidad de becarios, la tasa de egreso y de repitencia. Es un trabajo articulado con el Estado que nos permite ver el éxito del programa”, indicó.

Finalmente, admitió que “para nosotros fue más difícil porque fuimos creciendo con esta evolución e íbamos aprendiendo e internalizando”, mientras comparó que “las nuevas generaciones ya vienen con ese chip de entender el terreno y el respeto, tienen el camino allanado y van a generar desafíos nuevos”.