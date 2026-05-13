Sin Roberto Baradel, la lista oficialista ganó las elecciones en SUTEBA, el principal gremio docente de la Provincia

La Celeste y Violeta le sacó casi 60% a la principal opositora Multicolor, de la Izquierda. María Laura Torre será la nueva secretaria general por los próximos cuatro años. La tarea que tiene por delante no será sencilla. Deberá construir un liderazgo propio, que navegue entre el legado de una figura fuerte.

Sin Roberto Baradel en la boleta por primera vez en 20 años, la lista Celeste y Violeta retuvo este miércoles la conducción de SUTEBA , el principal sindicato docente de la provincia de Buenos Aires. Con el 80% de las mesas escrutadas, el oficialismo ganó con el 76% de los votos . La nueva secretaria general será María Laura Torre , quien tendrá el desafío de suceder al histórico dirigente en un contexto de baja del poder adquisitivo y reforma laboral. Lejos quedó la lista Multicolor , cercana a la Izquierda, con el 19% y la Azul y Blanca , que envuelve a la Corriente Clasista Combativa y al Partido Comunista Revolucionario, con el 4% .

La Celeste y Violeta llegaba a las elecciones como clara favorita en retener la conducción del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), después de décadas de hegemonía (en 2022 ganó con el 81,33%), pero el escenario atípico actual generaba algunos interrogantes . Sin Baradel en la boleta y con un Gobierno nacional hostil a los sindicatos, la opositora Multicolor aspiraba a canalizar el malestar por la delicada situación económica y presentarse como la mejor opción para oponerse al presidente Javier Milei.

Finalmente, se dieron los resultados esperados a nivel provincial , aunque el oficialismo obtuvo casi seis puntos menos que en 2022. La lista Multicolor estuvo muy lejos , aunque no había grandes esperanzas de un batacazo. Llevaron como candidata a secretaria general a María Elisa Salgado , actual jefa distrital de Tigre. Al cierre de esta nota, todavía no se conocían los resultados de Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca, los distritos que buscaban retener.

Por su lado, la lista Azul y Blanca estaba encabezada por Laura Moramarco Terrarossa, cercana al CCC de Juan Carlos Alderete. Su mayor aspiración era retener Berazategui. Al cierre de esta nota tampoco se conocían los resultados.

Los comicios se realizaron con normalidad, informó la Junta Electoral Provincial, a pesar de las denuncias por irregularidades hechas por la lista Multicolor al comienzo de la jornada. Pocas horas antes, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo admitió una presentación de la lista donde denunciaron presuntas inconsistencias en el padrón y el silencio de las autoridades electorales del sindicato. Por ahora, esto no afectó el desarrollo de las elecciones.

Para la elección fueron convocados más de 90.000 afiliados para votar en 2.023 mesas distribuidas en los 113 distritos (principalmente del conurbano). "No hay dudas del resultado de la elección provincial, sí en algunas seccionales", habían anticipado a Ámbito desde la lista Celeste y Violeta. Las dudas estaban puestas en algunos distritos, en particular en Ensenada, La Plata y La Matanza.

María Laura Torre sUTEBA 3 Para la elección fueron convocados más de 90.000 afiliados para votar en 2.023 mesas distribuidas en los 113 distritos.

Una continuidad con caras nuevas y desafíos por delante

La tarea que tiene por delante Torre no será sencilla. Deberá construir un liderazgo propio, que navegue entre el legado de una figura fuerte como Roberto Baradel y el desafío de conducir al principal sindicato docente de la Provincia, cuyos conflictos, sobre todo si llega a un paro, pueden afectar a más de 1 millón de alumnos y alumnas.

En una entrevista con Ámbito antes de las elecciones, Torre aseguró que su candidatura buscaba "representar la misma política de defensa integral" de Baradel, quien se concentrará en el armado del sindicalismo combativo a nivel nacional. Torre admitió que buscará un estilo propio en su mandato. Para los oídos que rechazan las medidas de fuerza, se presentó como una persona de diálogo y definió que el gremio no es "un club social y deportivo de hacer paros". Eso sí, exige un lugar en la mesa de decisiones.

En principio, se espera que se mantenga la buena relación de SUTEBA con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, aunque la delicada situación salarial puede complicar el vínculo. Sin ir más lejos, la última paritaria tuvo su momento de tensión, incluido un paro. Los magros recursos con los que cuenta la Provincia podrían derivar en nuevos conflictos.

De todas maneras, el punto más complicado para el mandato de Torre será la "relación sumamente conflictiva" con el Gobierno nacional. Anticipan que darán continuidad el reclamo de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno nacional y al rechazo al proyecto de ley de Libertad Educativa del oficialismo.

Otro foco de conflicto es la reforma laboral. Si bien sigue vigente una cautelar que frenó el artículo que declara servicio esencial a la educación, es probable que el Gobierno nacional insista en la Justicia para dejarlo sin efecto, como logró con el amparo de la CGT. Este artículo obliga a garantizar una dotación mínima en cada medida de fuerza, reduciendo fuertemente la fuerza de un paro, derecho garantizado por la Constitución, resaltan los sindicatos.