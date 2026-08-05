El potencial de Argentina para posicionarse en la agenda global

La directora de Investigaciones Clínicas de MSD , Diana Zubiri ; el Channel Sales Manager de Argentina, Paraguay, Uruguay & Bolivia de Motorola Solutions , Sebastián Osterc; y la directora de Soluciones Industriales de Dow para Región Sur, Beatriz Nieto , protagonizaron el segundo panel de Ámbito Debate sobre Innovación e Inteligencia Artificial ( IA ).

En una charla moderada por la periodista especializada en economía de Ámbito, Nazarena Lomagno , Osterc se refirió a la estructura de Motorola Solutions: “ Tenemos distribuidores y partners para llegar a clientes grandes, de fuerzas de seguridad como de operación, sino también a nivel del agro . Así se genera una gran cobertura en cada territorio”.

A su turno, Zubiri resaltó a MSD como “ una empresa farmacéutica con más de 100 años de trayectoria y líder en lo que es nuevos tratamientos ”, mientras Nieto, con más de 25 años de trayectoria en empresas del sector, mencionó a Dow como “ una de las empresas más relevantes del país , con más de 60 años de presencia en Bahía Blanca y más de 125 en el mundo”.

Osterc aseguró que Motorola está “ en un momento de gran consolidación dentro del mercado , con una expansión de los sistemas de comunicación, tanto para operación crítica como para misión crítica, que son nuestros dos pilares fundamentales”.

Sobre este punto, repasó que “ las fuerzas federales operan con radios, porque es la opción cuando se corta toda comunicación ”, mientras destacó el uso en operaciones de Vaca Muerta y en explotaciones mineras en la Cordillera: “En esos lugares no hay cobertura y, como hay una gran inversión de las empresas, se necesita la comunicación. Entonces, se genera a través de las radiocomunicaciones”.

Como caso de ejemplo, recordó lo ocurrido durante el apagón registrado en 2020, coincidente con el Día del Padre. “Cuando se cortó la luz en todo el país, lo único que siguió funcionando fueron las radios”, graficó.

Investigación médica e inversión

En el campo medicinal, Zubiri identificó que “Argentina tiene la posibilidad de consolidarse como un actor relevante en investigación clínica”, al valorar el combo de “muy buenos profesionales, instituciones con alta capacidad para realizar estudios y una comunidad científica que puede trabajar apropiadamente con estándares globales”.

“MSD apuesta a la investigación clínica, tenemos más de 110 estudios en más de 110 instituciones a lo largo del país con una participación de 2.200 voluntarios. El desafío es trabajar en esta consolidación y ampliar estas capacidades para poder traer más investigaciones al país”, repasó.

Sobre las ventajas potenciales, consideró que un avance en esa línea “genera inversión, nuevo empleo calificado y la posibilidad de que los pacientes accedan a terapias innovadoras”.

La directora de Investigaciones Clínicas de MSD, Diana Zubiri, resaltó el potencial de Argentina.

La agenda global y el potencial de Argentina

En tanto, Nieto valoró que “Argentina tiene una combinación de excelencia, con recursos naturales y recursos humanos con alta capacidad técnica”, por lo que planteó: “Tenemos una oportunidad única para poner en valor ese potencial y lograr que se transforme en exportaciones, competitividad y posicionar a Argentina primera en el mundo”.

A su vez, indicó que “estamos frente a un desafío global muy importante con los alimentos y la transición energética en agenda” y contrapuso: “Argentina tiene minerales, con una de las fuentes de litio más importantes a nivel global; con Vaca Muerta, uno de los reservorios de gas y petróleo más grandes del planeta; y recursos naturales en el agro, donde somos uno de los exportadores mundiales de productos primarios”.

“Ahí entra Dow, que combina ciencia, tecnología e innovación y podemos aportar mejoras para ser más eficientes. La oportunidad es poder acompañar a nuestros clientes y a estas industrias a que tengan producción en escala, sean competitivos y tengamos procesos sostenibles en el tiempo, para cada vez poder brindar mejor competitividad a las empresas”, resaltó.

Inteligencia artificial y complementariedad

Osterc resaltó que el uso de la IA en Motorola “no entra como agregado para poder comercializar más, sino que se integra dentro de las soluciones” y aclaró que su uso “acompaña a las personas, pero no las reemplaza”, al definir que “nunca se va a poder suplantar al humano, que es el que toma la decisión final de cómo actuar”.

Sobre la empresa, precisó que “pasó de ser no solo un fabricante de radio, sino a incorporar más tecnología, como cámaras fijas que poseen IA” y detalló: “La cámara analiza cuáles son los sucesos normales que ocurren dentro de una escena y, ante cualquier anomalía, analiza comportamientos irregulares. En el 99% del tiempo puede no suceder nada, pero en ese 1% que importa, genera un alerta”.

Al ahondar sobre el sistema, puntualizó que “la alarma se dispara dentro de la cámara y va a un centro de comando y control, donde hay un operador que identifica ese evento puntual y con la posición por GPS de la radio, se puede identificar qué persona está más cerca para que pueda acceder a ese sector”.

Los avances de la industria farmacéutica

Zubiri analizó el rumbo de la industria farmaceútica y sostuvo que “está yendo hacia un modelo de investigación muy intensivo, basado en la ciencia, el análisis de datos y en la colaboración entre instituciones de todo el mundo”.

“El gran desafío no es solamente tener tratamientos, sino entender más las enfermedades, poder prevenirlas, diagnosticarlas antes y generar terapias dirigidas a las necesidades de los pacientes. Y está avanzando muy rápido”, señaló.

La IA como palanca de la innovación

Nieto apuntó que la innovación “no siempre es construir algo desde cero o reinventar la rueda, porque siempre hay un conocimiento previo y justamente nosotros trabajamos con esa base”.

“Hoy estamos viendo una transición que para muchas personas es silenciosa, pero para los que estamos en la industria es inmensa. Pasar de un reservorio convencional a uno como los de Vaca Muerta, es un cambio disruptivo de tecnología que nos obliga e incentiva a ayudar a los clientes y poder trabajar cada muestra, que a veces tienen que ser trasladadas como un corazón, rápidamente y en avión”, indicó.

Para la directora de Soluciones Industriales de Dow para Región Sur, Beatriz Nieto, la IA es una palanca para la innovación.

Sobre el proceso, apuntó que “ahí se cruza muchas veces la IA” y explicó: “Con técnicas más tradicionales tardarías años y hoy metés todo el paquete de aprendizaje y apretás un botón y probablemente ya tengas una previa en la formulación que necesitamos para luego lograr el producto que finalmente ayude a que ese petróleo y gas salga en especificación y después de toda la cadena llegue a tu casa”.

En síntesis, manifestó que la innovación “se acelera tremendamente con la IA”, pero aclaró: “Es algo que viene a ayudar al ser humano. Tenemos que apalancarnos en eso y no tenerle miedo en absoluto”.

Argentina y sus sectores estratégicos

Con la experiencia como referente de una compañía global, Nieto consideró que “Argentina es tremendamente relevante” y llamó a tener en cuenta que “combina elementos valiosísimos”, en alusión a “los recursos naturales, las capacidades técnicas y las industrias de escala”.

“Estamos haciendo foco en ayudar a segmentos estratégicos del país. La industria del litio, del cobre, donde también se está empezando a trabajar y tenemos que garantizar que esos procesos sean eficientes y se utilicen de manera sostenible, con el menor impacto posible en cada extracción”, reveló.

Y agregó: “Al mismo tiempo vemos al país teniendo que progresar fuertemente en el mercado del agro. Hoy tenés drones inyectando los plaguicidas y eso no se veía antes. Tenés que generar nuevas combinaciones para ayudar al productor, que exporta a nivel global”.

“Tenemos una plena confianza en el potencial enorme que tiene Argentina y esta planta petroquímica está ansiosa por seguir alimentándose con todas las grandes inversiones que se están haciendo en el sur y de las que somos partes”, afirmó.

El aporte tecnológico a las soluciones

Asimismo, Osterc sostuvo que “se escucha al cliente y hoy la mejor manera de desarrollar soluciones es utilizar la IA porque acorta los plazos de desarrollo”. Como ejemplo, puso la cancelación del ruido en Vaca Muerta, con vientos muy fuertes.

“Lo que hace el equipo es reconocer la voz humana y suprimir el ruido exterior para que toda la comunicación sea lo más clara posible. En las cámaras o controles de acceso, poder hacer que ante un evento se empiecen a bloquear las puertas y se accione de manera mucho más rápida, para pasar de una seguridad reactiva a una proactiva”, graficó.

Y prosiguió: “Buscamos que un trabajador que esté en una faena o en plena mina sin casco, que sea también una alerta. No solo incorporamos seguridad física, sino también personal. Todo se va integrando dentro del flujo de desarrollo de soluciones que para Motorola son importantes, tanto para fuerzas federales como para el sector empresarial”.

Decisiones de inversión

Desde MSD, Zubiri destacó la inversión de 67 millones de dólares en 2025, un 20% más que los 57 millones del año anterior. “No es un evento aislado. El año pasado se utilizaron 60 millones para realizar investigaciones propias y el resto en determinados servicios tercerizados siempre en el ámbito de la investigación clínica”, indicó.

Y valoró que se trata de “una trayectoria de muchos años, de trabajo colaborativo y de apostar al país”, al precisar que “de las 35 moléculas que tiene la compañía en estadíos avanzados, 29 se estudian en Argentina”.

El Channel Sales Manager de Argentina, Paraguay, Uruguay & Bolivia de Motorola Solutions, Sebastián Osterc, puso de relieve la importancia de las radiocomunicaciones.

En el mundo de las comunicaciones, Osterc aseguró que “la decisión de inversión va por lo que es una solución práctica, es decir, de qué manera se puede ayudar o agilizar a toda la operación”.

“Un equipo puede tener GPS, otro puede tener Wi Fi o Bluetooth. No es a nivel de decir me conecto a una red, sino para un tema de programación, aplicando también ciberseguridad, porque las comunicaciones tienen que estar encriptadas. Hay que estar atentos a lo que sucede por dentro”, planteó.

Nieto recordó que uno de los grandes llamadores de inversión son los data center, que además “proporcionan soporte para que la IA nos ayude a producir mejor y generar un bienestar”.

Sobre el rol de Dow, repasó: “Tenemos productos especiales para poder mantenerlos en la temperatura adecuada y no necesariamente hay que usar agua para enfriarlos”.

El potencial de Argentina

Al analizar los planes de cada empresa y su potencial en el país, Zubiri señaló que “para consolidarnos como un actor relevante en la generación de datos y conocimiento, Argentina debe ser predecible, tener procesos eficientes y tener tiempos regulatorios competitivos”.

“Cuando una farmacéutica decide hacer un estudio clínico va a elegir aquellos países donde los procesos sean más eficientes y rápidos, pero también es importante la calidad con la que se trabaja y lo riguroso de los procesos, dado que son investigaciones clínicas, con un paciente de por medio que es la prioridad”, observó, para destacar que, pese a lo que falta, “Argentina está en una buena posición y MSD sigue invirtiendo por esto”.

En paralelo, Nieto se manifestó “muy positiva” con el futuro del país, aunque planteó: “La expectativa es que todo lo que estamos invirtiendo y poniendo foco en agro, minería y energía, tenga pronto un impacto real tangible. Queremos verlo ya”.