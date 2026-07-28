Jóvenes investigadores impulsan una red nacional de inteligencia pública para la innovación social + Agregar ámbito en









Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) articula proyectos abiertos en áreas como cultura, política fiscal y sostenibilidad, con una mirada basada en la colaboración y el intercambio de saberes.

La asociación civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) trabaja en la creación de soluciones sociales mediante investigación interdisciplinaria, colaboración abierta y tecnologías digitales.

En un escenario marcado por el avance acelerado de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales, la asociación civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) impulsa una nueva forma de abordar desafíos sociales a través del trabajo colectivo, la investigación interdisciplinaria y el uso de herramientas tecnológicas. La organización desarrolla proyectos abiertos que buscan transformar información dispersa en conocimiento útil para la toma de decisiones y convocan a instituciones, especialistas y ciudadanos de todo el país a participar.

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ICD nació con la idea de que la inteligencia colectiva puede generar mejores resultados que los esfuerzos individuales cuando se combinan colaboración, innovación tecnológica y trabajo en red. Integrada por investigadores y especialistas de distintas disciplinas, la asociación funciona bajo un modelo horizontal y abierto, en el que personas y organizaciones pueden aportar conocimientos, datos y experiencias para construir soluciones con impacto social.

ICD impulsa proyectos abiertos sobre cultura, transparencia fiscal y sostenibilidad Actualmente, la organización desarrolla tres iniciativas principales que están abiertas a la participación de nuevos aliados. Una de ellas es Radar Cultural, una plataforma colaborativa que geolocaliza y visibiliza espacios culturales independientes del Área Metropolitana de Buenos Aires. La herramienta permite que centros culturales, gestores y proyectos independientes acerquen sus propuestas a la comunidad, publiquen actividades y amplíen su alcance de manera gratuita. ICD busca sumar nuevos espacios, actores culturales e instituciones interesadas en fortalecer y expandir esta iniciativa.

Otro de sus proyectos es Monitoreo Fiscal, un sistema destinado a relevar y analizar la carga fiscal provincial sobre personas y empresas para generar información que facilite la comprensión y el debate sobre políticas públicas. Para esta iniciativa, ICD convoca a instituciones, investigadores independientes y economistas que quieran colaborar en el relevamiento de datos, la elaboración de informes, la difusión de resultados o la conformación de un consorcio orientado a obtener financiamiento.

La tercera iniciativa es el Índice de Transparencia en la Minería Argentina (ITMA), una herramienta que analiza la disponibilidad y calidad de la información pública vinculada al impacto ambiental de proyectos y operaciones mineras. El objetivo es aportar evidencia que facilite el seguimiento ciudadano y contribuya al trabajo de gobiernos locales, comunidades, organizaciones ambientales, investigadores y medios especializados. En este marco, ICD invita a organizaciones ambientales, actores vinculados a políticas públicas y personas interesadas en sostenibilidad a participar del relevamiento y del desarrollo conjunto del proyecto.

Asociación civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD). A diferencia de los modelos tradicionales de investigación, ICD propone una construcción abierta del conocimiento. Las organizaciones aliadas pueden aportar información, participar en investigaciones colaborativas, acceder a bases de datos generadas y desarrollar acciones de incidencia pública a partir de evidencia compartida. "Nuestro objetivo es la innovación social, conectar personas y organizaciones que trabajan sobre los mismos temas para transformar datos dispersos en inteligencia útil para la toma de decisiones y el fortalecimiento democrático", afirma Juan Manuel Perez Naufel, Director Ejecutivo de ICD. Basada en el concepto de "Nuevo Poder", la organización sostiene que muchas de las soluciones más innovadoras surgen de comunidades abiertas donde el conocimiento circula, se comparte y se construye de manera colectiva, en lugar de concentrarse en pocas instituciones. ICD convoca a organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación, medios de comunicación, gobiernos locales, colectivos y ciudadanos interesados en transparencia, cultura, desarrollo sostenible y tecnología a sumarse como aliados estratégicos en sus distintos proyectos. Sobre Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) Colaborativa para el Desarrollo (ICD) es una asociación civil integrada por investigadores jóvenes de diversas disciplinas, entre ellas Ciencia Política, Ingeniería, Derecho y Comunicación, residentes en Argentina. Su misión es desarrollar investigaciones interdisciplinarias y soluciones basadas en conocimiento para abordar problemas sociales mediante el trabajo colaborativo, contribuyendo al debate democrático y al desarrollo sostenible.