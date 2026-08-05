El dólar oficial sube por tercera rueda al hilo y queda a pasos de superar una barrera clave

El tipo de cambio mayorista avanza por tercera rueda consecutiva y abre en $1.496,5 mientras el mercado anticipa una mayor demanda de cobertura por la estacionalidad del ingreso de divisas.

El dólar oficial comienza agosto con una leve tendencia alcista . El tipo de cambio mayorista avanza por tercera rueda consecutiva el martes y abre en $1.496,5 aunque por debajo de la barrera psicológica de los $1.500, en un mercado que empieza a anticipar una mayor demanda de cobertura cambiaria de cara al segundo semestre.

La cotización oficial sube $0,5 respecto de la rueda previa y queda 23,7% por debajo del techo de la banda cambiaria , que actualmente se ubica en $1.850,48 .

En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación abre en los $1.515 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central alcanza los $1.519,65 . Entre las cotizaciones financieras, el contado con liquidación (CCL) opera en los $1.580,78 , el MEP lo hace a $1.522,79 y el dólar blue cotiza a $1.540 .

En la city sostienen que agosto podría presentar un escenario más desafiante para el mercado cambiario debido al menor ingreso estacional de divisas provenientes del agro y a una mayor búsqueda de cobertura por parte de los inversores.

En ese contexto, desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que "la expansión de la cobertura cambiaria estuvo liderada por instrumentos linkeados al dólar" . Según la firma, en la última licitación el Tesoro colocó u$s 3.467 millones en el bono Dual TAMAR/Dólar Linked con vencimiento en enero de 2028, mientras que el stock de títulos dólar linked en manos privadas aumentó otros u$s 1.280 millones entre colocaciones primarias e intervenciones del Banco Central en el mercado secundario.

El dólar mayorista roza los $1.500

El Banco Central mantiene el foco en las reservas

Mientras monitorea la evolución del tipo de cambio, el Banco Central continúa reforzando su posición de reservas. La autoridad monetaria inició agosto con una compra neta de u$s18 millones en el mercado oficial, en una rueda donde el volumen operado alcanzó u$s514 millones, por lo que absorbió cerca del 4% del total negociado.

Con este resultado, las compras acumuladas en lo que va del año ascienden a u$s13.345 millones, luego de haber adquirido u$s2.163 millones durante julio, el tercer mejor desempeño mensual de 2026, detrás de abril y mayo.

Además, el Central encadenó cuatro ruedas consecutivas con saldo comprador, luego de haber interrumpido a fines de julio una racha de 135 jornadas consecutivas de intervención positiva.

El nuevo techo de la banda cambiaria

La publicación del IPC de junio también redefinió el margen de acción del esquema cambiario. Con una inflación de 1,9%, el techo de la banda se ajustó para agosto y alcanzará $1.879,97 hacia fines de mes, unos $35 por encima del límite vigente durante julio.

Esto implica que, desde los niveles actuales, el dólar mayorista todavía tendría un amplio recorrido antes de obligar al Banco Central a intervenir en el mercado oficial.

Pese a ello, distintos analistas consideran que la atención seguirá puesta sobre la evolución de la demanda de cobertura, la estrategia de intervención del Gobierno mediante futuros y títulos dólar linked, y la capacidad del Banco Central para continuar acumulando reservas en un contexto de menor oferta estacional de divisas.