La NASA financiará una misión con drones y láseres para explorar cuevas en la Luna

La agencia espacial respaldó un proyecto que busca estudiar cavernas lunares con tecnología inédita. Los científicos creen que podrían servir como refugio para futuras misiones humanas.

La NASA financiará una misión experimental para explorar cavernas subterráneas en la Luna mediante drones y láseres.

La NASA anunció que financiará un proyecto para explorar las cavernas subterráneas de la Luna mediante drones y láseres , con el objetivo de analizar si esos espacios pueden albergar futuras bases humanas. La iniciativa utilizará tecnología diseñada para recorrer entornos nunca antes explorados fuera de la Tierra.

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El proyecto será desarrollado por la empresa Stone Aerospace , que propone utilizar un dron equipado con láseres para descender al interior de las cavidades y obtener información sobre su estructura.

Los datos recopilados serán enviados a un vehículo ubicado en la superficie mediante cables de fibra óptica , que además suministrarán la energía necesaria para el funcionamiento del dron y contribuirán a su sistema de propulsión.

Según explicaron los responsables de la iniciativa, el estudio podría convertirse en la primera exploración de una cueva fuera de la Tierra .

“El estudio propuesto podría permitir la primera exploración de cuevas fuera de la Tierra” , afirmó Gilly Elor , representante de Stone Aerospace.

El proyecto busca determinar si las cuevas pueden servir como refugio para futuras bases humanas en el satélite natural.

La especialista agregó que “Nuestra tecnología tiene un amplio potencial de doble uso para aplicaciones terrestres, permitiendo la transmisión continua de energía óptica a larga distancia a plataformas móviles en tierra, aire o agua”.

El destino elegido: una enorme cavidad cerca del Apolo 11

El robot explorador descenderá en Mare Tranquillitatis, una gigantesca grieta de dimensiones similares a dos canchas de fútbol, ubicada a unos 400 kilómetros del lugar donde alunizó la misión Apolo 11.

Investigaciones recientes revelaron que esa abertura constituye la entrada a una extensa red de cuevas subterráneas, algunas de las cuales podrían ser hasta cien veces más grandes que los tubos de lava formados por la actividad volcánica en la Tierra.

La misión se desarrollará en Mare Tranquillitatis, cerca del lugar donde alunizó el Apolo 11.

Para avanzar con el proyecto, la NASA asignó 175.000 dólares destinados a la etapa preliminar de investigación. La financiación forma parte del programa Innovative Advanced Concepts, mediante el cual la agencia distribuyó 3,2 millones de dólares entre distintas propuestas innovadoras.

Por qué las cuevas podrían ser clave para el futuro de la exploración

Los científicos consideran desde hace años que las cavernas lunares podrían desempeñar un papel fundamental en futuras misiones tripuladas.

A diferencia de la superficie, estos espacios ofrecerían protección natural frente a la radiación espacial y los bruscos cambios de temperatura, gracias a las gruesas capas de regolito y roca volcánica que las recubren.

Las cuevas se originaron hace millones de años, cuando ríos de lava recorrieron la superficie lunar. Al enfriarse rápidamente en la parte exterior, dejaron grandes túneles huecos que hoy despiertan el interés de las agencias espaciales.

La tecnología desarrollada para esta misión también podría aplicarse en futuras exploraciones del subsuelo marciano.

Tecnología para futuras misiones en la Luna y Marte

Además de estudiar el satélite natural, los desarrolladores creen que esta tecnología también podría utilizarse en futuras expediciones a otros cuerpos celestes.

“Creemos que estas innovaciones mejorarán significativamente el alcance, la duración y la calidad de la investigación científica y la exploración del subsuelo lunar. Y, eventualmente, marciano”, sostuvo Elor.

La especialista reconoció que el desafío será complejo, ya que la exploración se realizará sin GPS y en un entorno completamente desconocido. Además, explicó que el sistema deberá evitar cualquier tipo de contaminación para no alterar las mediciones realizadas por los sensores.