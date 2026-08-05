Wall Street extiende el rally alcista, mientras el mercado sigue de cerca el petróleo y castiga a SpaceX y AMD

Los futuros de los principales índices estadounidenses anticipan una apertura en alza tras la expectativa de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Los principales índices de Wall Street suben este miércoles 5 de agosto. Así, la bolsa norteamericana extiende el alza por el optimismo en torno a un posible acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz , lo que redujo las preocupaciones por la inflación y llevó a los inversionistas a disminuir sus expectativas de nuevos aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal.

Qatar informó que los mediadores elaboraron un proyecto de acuerdo para restablecer la navegación por esta vía marítima estratégica. Al mismo tiempo, Axios reportó que Estados Unidos, Irán y Omán están cerca de alcanzar un acuerdo provisional, el cual Washington espera anunciar tan pronto como este miércoles.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también afirmó que un acuerdo para reabrir el estrecho podría concretarse entre martes y miércoles, reforzando la expectativa de una mayor estabilidad en los mercados energéticos.

La posibilidad de menores precios del petróleo llevó a los operadores a reducir aún más sus previsiones de un endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal. Actualmente, los mercados descuentan un solo incremento en las tasas de interés antes de finalizar el año, frente a las dos alzas que esperaban apenas la semana pasada.

El Índice del Dólar estadounidense también retrocedió ligeramente, haciendo que el oro denominado en dólares resultara más atractivo para los compradores internacionales y brindando un impulso adicional a los metales preciosos.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 0,68% hasta u$s78,77 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retroceden 1,1%, hasta los u$s74,9 el barril. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU — el termómetro de la economía global — bajan levemente.

Las claves de Wall Street: Space X y AMD mantienen la atención del mercado

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,52% y extiende su marca histórica, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,28%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,12% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,02%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,01% y el CAC francés acompaña con0,02%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,37%.

SpaceX presentó el martes los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, los primeros desde su debut en Wall Street, y sorprendió al mercado por el fuerte incremento de sus inversiones en inteligencia artificial (IA). Si bien la compañía casi duplicó sus ingresos respecto de un año atrás, el volumen de gasto de capital generó preocupación entre los inversores y sus acciones caen 8% en las operaciones de hoy.

El principal foco estuvo puesto en el capex, que alcanzó los u$s18.369 millones, muy por encima de los poco más de u$s13.200 millones que esperaba el consenso del mercado. Del total, cerca del 80%, equivalente a u$s15.800 millones, fue destinado al desarrollo de infraestructura vinculada a inteligencia artificial.

Space X se desploma tras su debut en la bolsa

La cifra representa un incremento de 2.825% interanual y de 81,8% respecto del primer trimestre, cuando la empresa había invertido u$s10.107 millones.

Pese a ese fuerte desembolso, SpaceX logró mejorar sus resultados operativos. La pérdida neta del trimestre fue de u$s541 millones, frente a los u$s1.008 millones perdidos en igual período de 2025. En tanto, los ingresos crecieron 92% interanual, hasta u$s7.800 millones, mientras que el EBITDA ajustado avanzó 191%, hasta u$s3.500 millones.

En el acumulado del primer semestre, la compañía registró una pérdida neta de u$s5.488 millones, ingresos por u$s12.508 millones e inversiones de capital por u$s28.476 millones.

La presión sobre las grandes tecnológicas no se limitó a SpaceX. Advanced Micro Devices (AMD) también sufre un fuerte castigo en Wall Street pese a presentar resultados que superaron las expectativas del mercado.

Las acciones del fabricante de semiconductores caen 6% este miércoles, luego de que los inversores dejaran en un segundo plano los ingresos récord y pusieran el foco en el deterioro de los márgenes, el aumento de las inversiones y la pérdida de un cliente estratégico en el negocio de inteligencia artificial.

Durante el segundo trimestre, AMD registró ingresos por u$s11.540 millones, un crecimiento interanual del 50%, mientras que la utilidad ajustada por acción alcanzó USD 1,66, ambas cifras por encima de las previsiones de Wall Street. Además, la compañía proyectó ingresos cercanos a u$s13.000 millones para el tercer trimestre, también superiores al consenso de los analistas.

Sin embargo, el mercado reaccionó negativamente luego de que la empresa informara un margen bruto de 54%, por debajo del 56% esperado. Según explicó la compañía, el menor margen respondió al aumento de los costos asociados a la expansión de Helios, su plataforma de infraestructura para inteligencia artificial.