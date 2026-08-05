El radical catamarqueño Flavio Fama solicitó autorización para intervenir a distancia por razones de salud, tras una operación de rodilla que le impide viajar. El pedido se suma al de Anabel Fernández Sagasti y agrega tensión en la previa de una sesión clave en el Senado.

Flavio Fama se recupera de una operación de rodilla, lo que le impide viajar.

Son horas de descuento en el Senado para la sesión de este jueves en la que se debatirá la ley de Tierras , un tema ríspido que involucra de lleno al Gobierno y las provincias, con fuertes rechazos de quienes se oponen a elevar los límites para que extranjeros pueda adquirir territorio nacional. Oficialismo y oposición cuentan voto a voto, mientras se tornó clave la posición que tomará la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Luego de que Villarruel autorizara a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti a participar de manera remota en la sesión debido a que está imposibilitada de viajar por un embarazo. Ahora, el radical por Catamarca Flavio Fama también pidió intervenir de forma virtual, dado que tampoco puede viajar por una operación de rodilla.

Según confirmaron fuentes parlamentarias a Ámbito, el legislador envió una nota dirigida a la presidenta del Senado para solicitar la autorización correspondiente. Hasta el momento, no había recibido una respuesta formal.

El pedido de Fama se conoce después de que Villarruel concediera la participación remota de Fernández Sagasti, aunque ad referéndum de lo que finalmente decida el pleno del Cuerpo. La situación generó máxima atención política porque puede impactar en el funcionamiento de una sesión sensible para el oficialismo.

Fuentes cercanas al senador radical señalaron que Fama fue operado la semana pasada de la rodilla y se encuentra en etapa de rehabilitación.

Por ese motivo, el catamarqueño pidió participar virtualmente de la sesión. Su caso se suma al de Fernández Sagasti, que había solicitado intervenir a distancia por razones de salud y obtuvo una autorización inicial de la Presidencia del Senado.

La mendocina Fernández Sagasti, muy cercana a la expresidente Cristina Kirchner, pidió votar de manera remota debido a que no puede viajar porque cursa un embarazo. Mariano Fuchila

La diferencia, por ahora, es que el pedido de la senadora mendocina ya fue respondido, mientras que el de Fama continúa pendiente. La definición quedará en manos de Villarruel y, eventualmente, del pleno del Senado, si se mantiene el mismo criterio aplicado al primer caso.

La sesión y el debate por la extranjerización de tierras

El caso generó ruido político porque Fama era señalado como uno de los radicales que podía votar en contra, al menos, del artículo vinculado con la extranjerización de tierras.

Ese punto forma parte de los temas más sensibles de la sesión prevista para este jueves. La posibilidad de que un senador participe o no de manera remota puede alterar el equilibrio de votos en una discusión ajustada.

La situación también abrió un debate reglamentario y político sobre los límites de la participación virtual. La autorización para Fernández Sagasti fue planteada como un caso excepcional, pero el pedido de Fama muestra que puede haber otros legisladores con impedimentos para asistir de manera presencial.

La Presidencia del Senado deberá resolver ahora si aplica el mismo criterio que en el caso Fernández Sagasti o si rechaza el pedido del radical catamarqueño.

El rol clave de Villarruel

La vicepresidente Victoria Villarruel.

La postura de Villarruel es clave en el destino de la Ley de Tierras. No solo por habilitar el voto remoto a legisladores que contribuirían a una dura derrota para el gobierno de Javier Milei -y en especial para el ministro Federico Sturzenegger que ya viene de perder en el conflicto con los prácticos- sino porque además no estará en la sesión para ejercer su voto en caso de empate.

Es que debido al viaje de Milei a Ecuador y Colombia, que emprenderá este miércoles, Villarruel quedará a cargo de la presidencia y no podrá estar al frente de la sesión.