Ley de Tierras en el Senado, EN VIVO: todas las novedades y noticias de la jornada del miércoles 5 de agosto

LLA y aliados confirman que el jueves sesionarán sin el capítulo de Tierras

LLA y los aliados de la Unión Cívica Radical (UCR), PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz, confirmaron en un comunicado que apartarán el capítulo de Tierras para seguir trabajando el texto en comisiones. También que mañana sesionarán para debatir el resto de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El acuerdo fue alcanzado en un reunión entre 44 senadores de estos bloques realizada este jueves a la mañana. La decisión fue tomada "con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso. La postergación no implica su eliminación del proyecto", aclararon.

Mañana tratarán el resto de la ley, que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que, aseguran en el comunicado, cuentan con amplio respaldo entre los distintos bloques que participaron de la reunión.