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5 de agosto 2026 - 15:56

Ley de Tierras en el Senado, EN VIVO: todas las novedades y noticias de la jornada del miércoles 5 de agosto

Sesión Senado (2)
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Los rechazos crecieron en las últimas horas y Casa Rosada no pudo destrabar una reforma clave para atraer inversiones. Por ahora, intenta avanzar con el resto de la ley, sacando el capítulo sobre la extranjerización de la tierra.

A pesar de los cambios ofrecidos por La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto de modificación de la ley de Tierras, el Gobierno no logró reunir los votos necesarios y debió dar de baja todo el polémico capítulo 3 de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En estos momentos, siguen las negociaciones con otros bloques para lograr tratar y aprobar el jueves el resto de la ley.

El proyecto de Ley de Tierras ocupó el centro del debate político luego de que el Gobierno introdujera cambios para intentar reunir los votos necesarios en el Senado. A menos de un día de la sesión en la Cámara alta, la principal modificación que proponía eliminar todos los límites a la compra de campos por parte de extranjeros, cambio por la elevación del 15% al 25% el tope de tierras rurales que pueden quedar en manos foráneas en cada distrito. Además, mantenía la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras en el país y conservaba restricciones en zonas consideradas estratégicas, como las áreas de frontera.

El proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" también incorpora cambios en materia de expropiaciones, desalojos y uso de tierras afectadas por incendios. Según el oficialismo, el objetivo es brindar mayor seguridad jurídica, facilitar inversiones y corregir aspectos de la ley vigente que, a su entender, desalientan el ingreso de capitales. Los cambios fueron negociados con sectores dialoguistas del PRO, la UCR y fuerzas provinciales para destrabar una votación que el Gobierno considera clave.

El debate, sin embargo, sigue abierto y el Gobierno no tiene la certeza de que la sesión se lleve a cabo. Con un poroteo ajustado en el Senado, desde Casa Rosada confían en que las modificaciones alcanzarán para aprobar una de las iniciativas más controvertidas de su agenda legislativa.

LLA y aliados confirman que el jueves sesionarán sin el capítulo de Tierras

LLA y los aliados de la Unión Cívica Radical (UCR), PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz, confirmaron en un comunicado que apartarán el capítulo de Tierras para seguir trabajando el texto en comisiones. También que mañana sesionarán para debatir el resto de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El acuerdo fue alcanzado en un reunión entre 44 senadores de estos bloques realizada este jueves a la mañana. La decisión fue tomada "con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso. La postergación no implica su eliminación del proyecto", aclararon.

Mañana tratarán el resto de la ley, que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que, aseguran en el comunicado, cuentan con amplio respaldo entre los distintos bloques que participaron de la reunión.

El Gobierno cede para salvar la sesión de este jueves y retira el capítulo de ley de Tierras

Por Deborah de Urieta

Cuando faltaban menos de 24 horas para la sesión en la que se debatiría el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada, la senadora Patricia Bullrich se reunión con los jefes de los bloques aliados que se encontraban en el Congreso. "Por acuerdo", decidieron dar de baja el polémico capítulo 3 de Ley de Tierras y así avanzar avanzar con el resto del proyecto. La sesión será que se debatirá este jueves en el el recinto.

La convocatoria se produjo mientras La Libertad Avanza continúa ajustando la estrategia parlamentaria para una sesión considerada clave por la Casa Rosada. El oficialismo busca garantizar el número necesario para avanzar con una iniciativa que forma parte del paquete de reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.

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Convocatoria para la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras: mensajes de Lali, Tini, Emilia Mernes, Dillom y más

Artistas convocan a la marcha contra la ley de Tierras.

Artistas convocan a la marcha contra la ley de Tierras.

Este jueves 6 de agosto el Senado debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa resistida por amplios sectores por los cambios que prevé en la Ley de Tierras. En este contexto, gremios, organizaciones sociales y diversas figuras públicas convocaron a movilizarse al Congreso.

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Las CTA, la CGT y la Utep ratificaron la movilización contra la modificación de la Ley de Tierras

A 24 horas de que se trate en el Congreso la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se llevó adelante en la CGT una conferencia de prensa para anunciar la movilización que se realizará mañana en todo el país para volver a defender la soberanía de las tierras y de los bienes comunes.

La CGT, las CTA y la Utep ratificaron la movilización contra la ley de Tierras.

La CGT, las CTA y la Utep ratificaron la movilización contra la ley de Tierras.

“Este es un proyecto de ley de extranjería, de coloniaje, de fragmentación, fractura y balcanización de la propia patria. Y ante esto los trabajadores y las trabajadoras llevamos adelante un plan de lucha nacional para defender la soberanía. Hoy hay plena conciencia en nuestra sociedad de que este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada lo que busca es integrarse a una serie de proyectos y cambios estructurales que tienen por objetivo desmembrar la patria”, dijo Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, en la conferencia de prensa.

El dirigente señaló además que “las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras son cada día más gravosas; un ejemplo muy claro y puntual es que los y las inquilinas van a poder ser desalojados rápidamente. Además implica la demostración de que se viola la Constitución porque se avanza y se derogan ocho leyes, una de ellas la que reconoce el derecho constitucional de los pueblos originarios a la propiedad comunitaria y habilita a que los extranjeros y empresas privadas puedan comprar tierras en las fronteras y en los territorios con bienes comunes como el agua”.

Furia de Patricia Bullrich contra Victoria Villarruel en el Senado: "Está militando para el kirchnerismo"

Por Ezequiel Rudman

El Senado se convirtió en un hervidero político para La Libertad Avanza a partir de la resolución de Victoria Villarruel que habilita a la peronista Anabel Fernández Sagasti a votar de manera remota contra la ley de extranjerización de tierras que impulsa Javier Milei. Patricia Bullrich, jefe del bloque libertario, salió a increpar a la Vicepresidenta y la acusó de estar "militando para el kirchnerismo".

"Lo que hizo Villarreal es un mamarracho jurídico, en ningún lugar del reglamento dice que se puede votar de manera virtual. Para que pueda votar (Fernández Sagasti) hay que cambiar el reglamento", advirtió Bullrich este martes por la noche apenas publicada la resolución de la presidencia del Senado. La mendocina Fernández Sagasti cursa un embarazo de 32 semanas y, por prescripción médica, no puede viajar hasta el Congreso desde su provincia para votar en la sesión convocada para este jueves a las 12.

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Gobernadores dialoguistas se desmarcan de la ley de Tierras y ponen en jaque su tratamiento en el Senado

Por Joaquín Rodríguez Freire

En caso de conseguir quorum, el Senado sesionaría este jueves.

En caso de conseguir quorum, el Senado sesionaría este jueves.

A menos de un día para que el Senado debata el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con la modificación a la ley de Tierras en el centro de la discordia, gobernadores aliados y dialoguistas salieron a despegarse de la Casa Rosada y estiran las definiciones hasta el último minuto, en una sesión que se anticipa turbulenta.

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Ley de Tierras: Villarruel activa bomba para el Gobierno y autoriza a senadora peronista a votar a distancia

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, resolvió autorizar este martes el pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti para participar de manera virtual de la sesión prevista para este jueves, en la que el oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley de Tierras. La legisladora mendocina había presentado formalmente la solicitud amparada en una prescripción médica que le impide realizar traslados de larga distancia debido a su avanzado embarazo.

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Patricia Bullrich defendió los cambios a la Ley de Tierras y se mostró confiada con los votos

Por Deborah de Urieta

Bullrich arremetió contra el kirchnerismo y asegura que tiene los votos.

Bullrich arremetió contra el kirchnerismo y asegura que tiene los votos.

"Queremos terminar con los fantasmas", dijo la jefa de bloque oficialista Patricia Bullrich durante la conferencia de prensa que brindó el pasado martes en el Senado para despejar dudas y clarificar los cambios que sufrió el borrador de la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, que en los últimos días generó fuerte polémica por los cambios a la ley de Tierras. Mientras La Libertad Avanza junta los votos a cuentagotas, la exministra de Seguridad buscó brindar certezas. Si bien no dio detalles sobre el número de votos que reuniría la iniciativa, aseguró que la media sanción está garantizada.

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