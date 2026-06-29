Gabriela Bruzzese: "El productor asesor de seguros es un aliado estratégico de la pyme"

La vicepresidenta de AAPAS resaltó la figura como clave durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

La vicepresidenta de AAPAS , Gabriela Bruzzese , resaltó al productor asesor de seguros como una figura clave para las pymes , al participar del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

Bruzzese definió a AAPAS como “ una de las 22 asociaciones de productores asesores del seguro del país, con 67 años de trayectoria y buscando acompañar, capacitar y representar gremialmente a los profesionales ”.

Bruzzese consideró que “ el productor asesor de seguros es un aliado estratégico de la pyme en la gestión de riesgos para poder liberar capital e invertir y crecer ” y, sobre su labor, destacó que “cuando se presenta debe determinar qué cliente es, qué actividad desarrolla y qué procesos lleva adelante para determinar riesgos y amenazas que enfrenta”.

“A partir de eso, puede identificar esas amenazas y definir cuáles son las que la pyme va a poder retener para sí y cuáles va a transferir en un asegurador porque van a tener un impacto e intensidad que podrían poner en riesgo la continuidad del negocio”, resaltó.

Gabriela Bruzzese

El riesgo del infraseguro

Bruzzese señaló que “el asesoramiento cobra relevancia porque no es lo mismo cuando hacés una mala compra en comprar cualquier producto que te podés arrepentir y cambiarlo que en una póliza”.

“No solo es transferir el riesgo, sino hacerlo de la manera adecuada. Por eso cobra importancia el asesoramiento en relación a las sumas y en conocer al cliente, porque quizás algunos tienen una actividad donde el infraseguro puede darse porque tienen períodos de mayor producción”, precisó.

Y añadió: “La presencia del productor es constante, porque el infraseguro puede ser porque lo tomaste mal, porque la inflación hace que las sumas queden desfasadas o porque tenés un cliente que tiene un tipo de actividad puntual que necesita ampliar sumas en determinados momentos”.