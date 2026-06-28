La renuncia de Manuel Adorni reaviva la puja por su lugar en YPF: Javier Milei debe decidir si lo sostiene en un cargo de $80 millones por mes

La salida del jefe de Gabinete abrió un nuevo frente dentro de la Casa Rosada. El Presidente deberá definir si el exfuncionario continúa en el directorio de la petrolera estatal, en un esquema similar al que se aplicó con Guillermo Francos, o si designa a un nuevo representante del Estado.

Tras dejar la Jefatura de Gabinete, el futuro de Adorni en la petrolera quedó en revisión. En la Casa Rosada analizan alternativas y el antecedente de Guillermo Francos aparece como una referencia.

La renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete no solo obligó al Gobierno a reconfigurar el mapa de poder en la Casa Rosada , sino que también abrió una discusión sobre el futuro de uno de los cargos más codiciados de la administración: la representación del Estado en el directorio de YPF . Como indicó Ámbito , en ese cargo en la petrolera estatal el exfuncionario percibiría $80 millones.

Al asumir como jefe de Gabinete, Adorni fue designado como director titular Clase A de la empresa , el lugar que concentra la denominada "acción de oro", con la que el Estado mantiene facultades especiales dentro de la compañía. Ahora, tras su salida del Ejecutivo, el presidente Javier Milei deberá resolver si mantiene al exfuncionario dentro del directorio o si nombra a un reemplazante.

La decisión no es menor. Además del peso político del cargo, los honorarios aprobados para el directorio de YPF ubican la remuneración mensual en torno a los $80 millones por integrante, aunque el monto efectivo depende de la distribución interna y de la decisión de cada director de percibir o no esos honorarios.

El exjefe de Gabinete asumió en enero pasado miembro directivo de YPF en representación del Estado, según confirmaron importantes fuentes a Infobae . El funcionario ingresará a la junta como Director Titular clase A, con Acción de Oro, lugar que ocupaba hasta entonces Guillermo Francos, quien se quedará con silla del saliente José Rolandi , y al igual que su antecesor renunció a sus honorarios en la firma y percibirá solo los haberes de funcionario público.

La incorporación del exvocero se enmarca en una serie de cambios que instrumentó el Gobierno en la planta de autoridades de la firma que lidera Horacio Marín. El Estado está a cargo del 51% de las acciones de la compañía y tiene injerencia para avanzar en las designaciones.

Milei Adorni Karina Adorni había triunfado en las elecciones legislativas de CABA el año pasado.

Adorni asumió la dirección titular con Acción de Oro de la compañía energética, derecho especial que otorga al Estado el poder de veto en determinas decisiones estratégicas. Junto a su designación, también tuvo lugar el desembarco del exlegislador del PRO Martín Maquieyra.

Al igual Nicolás Posse y Guillermo Francos, sus antecesores en la coordinación de ministros, Adorni no percibió el sueldo que le corresponde como director titular de YPF durante estos meses dado que renunció al mismo, y solo cobró su haber como integrante del Gabinete.

Qué puede pasar con Adorni en el directorio de YPF si la causa judicial sigue escalando

Mientras la situación judicial de Manuel Adorni suma capítulos, una pregunta comenzó a circular tanto en el mundo político como en el empresarial. La incertidumbre pasa por saber qué podría ocurrir con el lugar que ocupa el jefe de Gabinete en el directorio de YPF si las investigaciones avanzan y derivan en acusaciones más graves.

En la petrolera aseguran que no existe ningún elemento que justifique una revisión de su situación y buscan tomar distancia del caso. La postura fue explicitada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien descartó cualquier impacto institucional derivado de las denuncias que involucran al funcionario.

Marin YPF IEFA Horacio Marín, CEO de YPF. Prensa IEFA Latam Forum

"YPF no está afectada por ningún caso de corrupción", sostuvo Marín al ser consultado sobre la situación del jefe de Gabinete. El ejecutivo también remarcó que no corresponde hablar de corrupción mientras la Justicia no haya arribado a una conclusión sobre el expediente.

La línea oficial es que cualquier definición deberá producirse, si llegara el caso, una vez que existan resoluciones concretas de la Justicia. "En caso de que se confirme y se convierta en un hecho con un dictamen de la Justicia, lo tendrá que resolver el Ejecutivo", afirmó Marín, trasladando así la responsabilidad de cualquier eventual decisión a la Casa Rosada.

El antecedente de Guillermo Francos

Dentro del oficialismo aparece un antecedente inmediato. Cuando Guillermo Francos dejó la Jefatura de Gabinete, continuó vinculado al directorio de YPF al pasar de director Clase A a una categoría distinta, sin abandonar completamente la estructura de la empresa.

Ese esquema es uno de los escenarios que hoy analiza el Gobierno para Adorni. Si Milei optara por replicarlo, el exjefe de Gabinete podría conservar un lugar dentro de la petrolera, aunque con un rol diferente al que ocupó mientras integraba el Gabinete nacional. La otra alternativa es que abandone completamente el directorio y su silla quede disponible para otro funcionario de confianza del Presidente.

Reacomodamiento en la Casa Rosada

La discusión sobre YPF se da en paralelo con la reorganización del Gobierno tras la salida de Adorni. La reestructuración impulsada por Milei modificó el equilibrio interno del oficialismo y fortaleció a los sectores que ganaron influencia en el nuevo esquema de poder, mientras continúan las negociaciones por los lugares estratégicos que quedaron vacantes.

En ese contexto, la definición sobre el futuro de Adorni en la petrolera se convirtió en una de las primeras decisiones políticas que deberá adoptar el Presidente después de la crisis que derivó en la renovación del Gabinete. Más allá del nombre que finalmente ocupe la representación estatal en YPF, la resolución también será leída como una señal sobre el lugar que el exfuncionario conservará dentro del universo libertario.