Bruno Campanero: "Argentina está lejos de los misiles, pero cerca del impacto en los costos"

El gerente técnico de IAPSER Seguros se centró en la situación global durante el tercer panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El gerente técnico de IAPSER Seguros , Bruno Campanero , analizó el impacto global en el mercado asegurador local durante el tercer panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

Campanero afirmó que IAPSER “ es una compañía de Entre Ríos con más de 76 años de historia que opera todos los ramos: personas, patrimoniales y ART ”, mientras resaltó: “En este momento estamos en una etapa de expansión, abrimos este año en Buenos Aires y estamos tratando de federalizar la compañía”.

Al trazar una mirada sobre el impacto local del panorama internacional, vinculado a la guerra de Medio Oriente , apuntó: “ Argentina está lejos de los misiles, pero cerca del impacto por el aumento en el precio de los costos ”.

“La dinámica de los últimos meses pone blanco sobre negro en aquellos riesgos que, al estar lejos de los conflictos globales, no tenemos en cuenta. Que pase el precio del barril de 60 a 100 dólares tuvo un efecto inmediato en la cadena de valor de las empresas locales”, indicó.

Así, consideró que fue “un llamado de atención y una oportunidad para rever que estamos vendiendo desde el lado asegurador y los compradores ver qué están comprando y determinar qué pasa si el insumo del cual dependo para producir está bloqueado”.

Bruno Campanero

Riesgos ocultos

Sobre el mercado local, Campanero consideró que “el reaseguro muestra cúmulos ocultos”, al señalar que “puede haber tres empresas que consideran que tienen tres proveedores distintos, pero todos tienen un mismo proveedor de segundo orden y, al analizar la cadena de valor, hay que tener en cuenta ese riesgo”.

“El riesgo de incendio y de robo los empresarios lo tienen claro, pero hay cuestiones de segundo orden que con estos escenarios más volátiles hay que tener muy en cuenta. El seguro es solo una parte, las empresas deben pensar en una estrategia integral”, destacó.

Un análisis extra sobre el mercado de seguros

Al referirse a las eventualidades de un siniestro, Campanero llamó a “enfocarse en el cuándo y no en el cuánto”. “En lo que tarde en volver a estar operativo, pierdo reputación, clientes y tengo gastos fijos que tengo que seguir pagando”, observó.

En esa línea, afirmó que “es una cobertura adicional, pero tiene que existir un daño material propio para que se gatille” y agregó: “No es algo habitual en nuestro país, pero hay coberturas contingentes que pueden alcanzar hasta primera o segunda línea de proveedores”.