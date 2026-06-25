Seguros de vida y retiro: estrategias para el bienestar del talento

El gerente comercial de BBVA Seguros , Mauricio Bustos , y la directora ejecutiva de AVIRA , Viviana Chaskielberg , encabezaron el octavo panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

Bustos definió a la firma como “parte del Grupo BBVA, desarrollado en negocio bancario, compañía de seguros y bróker, con un desarrollo muy importante de colocación de la compañía en el mercado y mayor presencia con más de 3.000 productores”.

A su vez Chaskielberg definió a la Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina como una entidad con más de 30 años de trayectoria. “ La misión es representar empresarial e institucionalmente a las compañías de seguros de vida y retiro ”, resaltó.

A su vez, indicó que “está compuesta por 39 compañías, entre ellas las más prestigiosas del sector, que tienen una visión común que se apoya en seis pilares fundamentales, entre ellos la generación de conciencia aseguradora en la población, la promoción del desarrollo de mercado de seguros de vida y retiro y la constante capacitación”.

Las opciones de las empresas para contratar seguros de vida

Al analizar las opciones de seguros de vida, los especialistas contrastaron el obligatorio con los optativos. “El obligatorio paga una determinada suma de dinero a los beneficiarios, hoy está en dos millones de pesos y la prima es pagada por el empleador que son 400.000 pesos por mes. Es una suma chica”, precisó Chaskielberg.

En tanto, Bustos sumó que “hay muchísimas opciones para armar un seguro optativo, como los de capital fijo, que los arma la empresa con capital uniforme o los de múltiplos de sueldo”, manifestando que “hay adicionales de cobertura como una muerte accidental se paga doble o un hijo póstumo o enfermedades terminales”.

El gerente comercial de BBVA Seguros, Mauricio Bustos (2) Bustos destacó las diferentes opciones a la hora de contratar un seguro de vida.

“El primero es una suma fija contra un capital uniforme de suma asegurada para los mejores de la compañía y para otro grupo de un menor valor. Son dos pólizas con un beneficio diferencial. En cambio, el de los múltiplos de sueldo puede otorgar el empleador hasta 12 sueldos y el empleado puede pagar otros 12 adicionales. Lo ideal sería tener 36 para sostener por tres años hasta que la familia se volvió a acomodar después de la pérdida”, detalló.

Chaskielberg añadió que cada opción “se arma a la necesidad de lo que quiera hacer cada empresa” y destacó que “puede haber cláusulas adicionales que cubra sepelios, accidentes, salud, invalidez o gestionar planes de retiro”, para luego rematar: “Hoy sabemos que el sueldo no es la única forma para decir ‘me preocupo por vos’”.

“También hay coberturas que permiten incluir la cobertura de sepelios o seguros de vida para los padres, que en general son ofrecidos para que los pague el empleado”, agregó y planteó que “a veces se tiene la idea de que son muy caros, pero hay opciones para todos los bolsillos”.

Propuestas colectivas

Por otra parte, Bustos resaltó que existe la posibilidad de generar seguros a nivel colectivos. “Sindicatos, mutuales y asociaciones profesionales ponen estos beneficios porque al tener un costo colectivo es distinto al individual. Es acercar algo de bajo costo dando un beneficio que, cuando suceden las tragedias, genera un impacto muy positivo. Se puede armar de muchas formas siempre que haya un colectivo, resaltó”

Y agregó: “Puede ser una póliza colectiva de accidente personales. Nosotros estamos haciendo seguros de accidentes prestacionales deportivos y está teniendo un impacto muy bueno. No solamente a nivel deportivo, también al trasladar personal de un lugar a otro”.

La importancia del seguro de retiro

Chaskielberg puso el foco en la escasa penetración del seguro voluntario, tanto de vida como de retiro. “Es baja no solamente en comparación con Europa, sino también países vecinos. Esto significa que las familias o las empresas argentinas están lejos de poder palpar el impacto económico que genera tener una póliza de vida o retiro”, apuntó.

la directora ejecutiva de AVIRA, Viviana Chaskielberg, (2) Chaskielberg valoró la doble importancia del seguro de retiro.

En ese sentido, aseguró que “el seguro de vida o retiro no genera una movilidad ascendente, pero te evita la movilidad social descendente” y advirtió: “Hay mucho por hacer y más teniendo en cuenta el contexto de longevidad y de que estamos viviendo más años, la baja de natalidad y el aumento de empleo no registrado”.

“Todos estos son ingredientes que nos hace preguntar cómo nos vamos a ocupar en lo individual de proveernos esa protección para el día del retiro. Porque además el seguro de retiro genera un círculo virtuoso, porque lo que se cobra en forma de primas se invierte en un mercado local. Eso implica más crédito y más infraestructura, vuelve a la economía”, sostuvo sobre el efecto dinamizador sobre la economía.