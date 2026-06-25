El rol del productor, un aliado estratégico de las pymes en formación constante

Gabriela Bruzzese, de AAPAS, y José Hervida, de JH Broker, encabezaron el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

Gabriela Bruzzese, de AAPAS, y José Hervida, de JH Broker, encabezaron el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

La vicepresidenta de AAPAS , Gabriela Bruzzese , y el CEO de JH Broker , José Hervida , participaron del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , que puso el foco en la alianza estratégica con las pymes para el crecimiento.

En la charla, moderada por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli , Bruzzese definió a AAPAS como “una de las 22 asociaciones de productores asesores del seguro del país, con 67 años de trayectoria y buscando acompañar, capacitar y representar gremialmente a los profesionales”.

Hervida presentó a JH como “una empresa nacida en Mendoza que se dedica a desarrollar productores en seguros en diversas ciudades del país y ayudar al desarrollo de esos profesionales”.

Bruzzese consideró que “el productor asesor de seguros es un aliado estratégico de la pyme en la gestión de riesgos para poder liberar capital e invertir y crecer” y, sobre su labor, destacó que “cuando se presenta debe determinar qué cliente es, qué actividad desarrolla y qué procesos lleva adelante para determinar riesgos y amenazas que enfrenta”.

“A partir de eso, puede identificar esas amenazas y definir cuáles son las que la pyme va a poder retener para sí y cuáles va a transferir en un asegurador porque van a tener un impacto e intensidad que podrían poner en riesgo la continuidad del negocio”, resaltó.

La vicepresidenta de AAPAS, Gabriela Bruzzese Bruzzese realzó el rol del productor de seguros como nexo con las pymes.

A su turno, Hervida sostuvo que el productor “es un facilitador”, puntualmente en las pequeñas y medianas empresas, destacándolo como un factor clave.

“Es importante que conozca también donde depositar la confianza en una compañía que sea solvente y tenga las condiciones necesarias para resolver esa cuestión al momento de la verdad”, señaló y dijo que “haciendo un buen trabajo, puede ayudar a una compañía a no perder continuidad”.

El riesgo del infraseguro

Bruzzese señaló que “el asesoramiento cobra relevancia porque no es lo mismo cuando hacés una mala compra en comprar cualquier producto que te podés arrepentir y cambiarlo que en una póliza”.

“No solo es transferir el riesgo, sino hacerlo de la manera adecuada. Por eso cobra importancia el asesoramiento en relación a las sumas y en conocer al cliente, porque quizás algunos tienen una actividad donde el infraseguro puede darse porque tienen períodos de mayor producción”, precisó.

Y añadió: “La presencia del productor es constante, porque el infraseguro puede ser porque lo tomaste mal, porque la inflación hace que las sumas queden desfasadas o porque tenés un cliente que tiene un tipo de actividad puntual que necesita ampliar sumas en determinados momentos”.

el CEO de JH Broker, José Hervida Hervida valoró la capacitación constante de los productores y asesores de seguros.

La formación y la profesionalización

Hervida indicó que “es una actividad profesional donde necesitás rendir una matrícula e irte actualizando con diferentes cursos” y aseguró que “la formación es clave en el desarrollo de este negocio y trabajamos mucho en eso”.

“Hoy hay una especie de sinergia donde el productor entiende que debe estar más formado para poder competir, porque el mercado así lo exige. Desde ahí podemos aportar valor y es importante el trabajo que hacemos para que suceda”, aseguró.

En esa línea, destacó la importancia de la profesionalización. “Cuando inician, muchos productores empiezan a trabajar con riesgos de individuos o más mano a mano y en el correr de su actividad van acercándose a la necesidad de suscribir el asesoramiento a pymes. Y en las economías regionales hay diversidad de industrias y negocios y los productores se van formando con la práctica en el camino en nichos más sofisticados”, reveló.