Guillermo Lastra: "Hoy el cliente está experimentando lo que creemos que va a ser el futuro de la movilidad"

La búsqueda de productividad y las opciones para el usuario

En particular sobre Ford Pro, Lastra apuntó: “Estamos trabajando en una propuesta de productividad, no solamente basada en los productos, sino en la tecnología. Hoy no se puede hacer una flota sin datos. Le disponibilizamos la conectividad a nuestros clientes sin costo adicional para que los administren y se pueda trabajar en forma preventiva. Ese ecosistema es producto más servicio igual productividad. Tecnología trae productividad”.