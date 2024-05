Gustavo Pérego: "Nadie lleva adelante proyectos con un riesgo país en 2.000 puntos"

"La transición energética es fundamental, no solo por la movilidad, sino porque se está electrificando la vida del ser humano, entonces, junto al cobre, te da una oportunidad" , continuó.

El jerarca de ABECEB entiende que actualmente "tenemos buenos precios en la parte de hidrocarburos", ya que el Brent se está manteniendo, aunque el gas podría sufrir una caída en el precio. "Cuando vas a minería, todos los números dan bien en términos de futuro, principalmente el cobre, porque es el elemento más fundamental, más aún que el litio, para la transición energética. Es el conductor para la electricidad y vos no encontrás cobre en todos lados", resaltó.

"El litio sí lo encontrás en todos lados, podés tenerlo en una forma u otra, pero no es un elemento que vos puedas decir: yo lo tengo acá en el triángulo (Argentina, Bolivia y Chile) y no hay en ningún otro lugar", debido a que "ya empezó a aparecer en Brasil, en México, en África, en Estados Unidos, o sea, la frontera se va a ir desarrollando por la demanda".

"Argentina va a ser un jugador importante del cobre"

Para Pérego, no es tan fácil encontrar grandes yacimientos de cobre como existen en Perú, Chile o Argentina, por lo que el país camina a ser "un jugador importante" del sector. "Hoy no lo es, pero va a serlo", afirmó.

"La última vez que vos tuviste grandes proyectos metalíferos fue en los noventa, con el marco de la ley, después vos tuviste extensiones de grandes proyectos o proyectos menores en los noventa, algo a inicios de los 2000s, y después tuviste un parate", contó.

"Es lo que te está dando un proceso de transición, porque hay una maduración de los grandes proyectos, y los nuevos que ya están, por ejemplo, Josemaría o MARA, que podrían empezar a estar, pero todavía no empezaron y los otros están madurando", detalló.

En ese sentido, dijo que si bien el oro "está viviendo un proceso especial", cuando uno mira el cobre o la plata, existe una buena perspectiva de buenos valores para el mediano plazo.

La dificultad en la estructura de costos de los proyectos mineros

"Nosotros en la consultora cuando trabajamos con la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) hacemos el ICMA (Índice de Costos de la Minería Argentina) que es el seguimiento de costos de la minería, y lo que uno ve es que la Argentina tiene una dificultad con la estructura de costos en el momento plantearse los proyectos mineros, más allá de la oportunidad en sí o de los precios", continuó.

"Hay una oportunidad para las grandes inversiones de tener un marco regulatorio eficiente, si es el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) o no, esa es otra pregunta, pero es necesario", puntualizó al respecto.

"Argentina es un desastre macroeconómico", valoró Pérego, y añadió: "Tenés que establecer un marco de incentivos, tiene que ser sustentable en el tiempo y eso tiene que ser analizado". A su vez, entiende que el RIGI pone en "la mesa" de los legisladores la propuesta de tener o no grandes inversiones en el país, y que para que esta tengan lugar es necesario un "consenso político".

"Cuando uno analiza en la Argentina el lugar que ocupa como tomador de inversión directa extranjera en los últimos 20 años, por tamaño de economía debería estar recibiendo un poco menos que México, que es la segunda economía, pero la Argentina en los últimos años ha sido quinta o sexta, hay veces que hemos recibido menos que Costa Rica", lamentó.

"La macroeconomía es fundamental, porque nadie lleva adelante proyectos en países de mediano desarrollo con riesgo país en 2.000 puntos", remarcó el director de ABECEB. "En un país de desarrollo mediano tenés que lograr tener un marco regulatorio y una macro que bajen el riesgo", puntualizó al respecto.

"La pregunta es si estamos buscando que el RIGI sea mejor, o generar mayor intervención y recaudación en los proyectos, porque sí nada más", adicionó.

Pérego también explicó que a los inversores en cobre o hidrocarburos, analizan un portfolio de activos a la hora de realizar una inversión, por lo que miran varios mercados, por lo que el país debe ser competitivo para atraerlos. "Eso no significa darle todas las ventajas, pero si es real que volver de un punto en el cual no existís a un punto de existencia, requiere una transición donde vos tenés que ser atractivo, si no seguís siendo el mismo actor de siempre", subrayó.

En lo referido a las obligaciones impuestas a la hora de desarrollar un proyecto y el "compre local", sostuvo que estas "obligan a un montón de cosas". "Cuando llegás al proyecto tenés arriba del 60% de provisión local de servicios, es una realidad, y en la cadena metal-mecánica podría llegar al 80%", continuó.

"Desde ya que sí tiene que haber una lógica de desarrollo industrial y de servicios alrededor de estos grandes proyectos tractores y más en Argentina que tiene un tejido estructural e industrial mediano, que puede atender una lógica de un proyecto de estas características. Estamos hablando de proyectos 4.000 o 5.000 millones de dólares, que llevan solo en la construcción tres años y después 20 o 25 años de operación, con inversiones de entre 500 y 800 millones de dólares por año solo para ir sosteniendo la actividad extractiva", amplió.

"Sin macro estable, el resto se desvanece"

En esa línea, Pérego sostuvo que "si no tenés una macro estable, todo el resto se desvanece", y que esta es la diferencia de Argentina contra países como Chile o Perú. "Chile y Perú entraron en un sendero de estabilidad macroeconómica y se mantienen por debajo de 400 puntos de riesgo país en los últimos 20 años", adicionó.

"A la larga, el cálculo y la ecuación de análisis y portfolio de activos te dicen dónde el retorno es. El retorno está dado por algunos factores, uno es cuánto yo lo pido al proyecto por el riesgo macroeconómico regulatorio; otro es el costo de operar en ese país, a veces tenés regulaciones que hacen que producir en el país sea caro", dijo Pérego.

"No es que Argentina sea anti-minera per se, no lo es", aclaró Pérego, quien opina que "hay un conjunto de cosas en la matriz estructural de Argentina" que desincentiva este tipo de proyectos.

Por último, interpreta que el boom del litio "tiene mucho que ver con la transición y el tamaño de las inversiones" ligadas al riesgo de explotación, algo que lo deja "más en la lógica de la inversión industrial que en las lógicas de inversión minera".

"Argentina tiene que mostrarle al mundo que está en una dirección de hacer un cambio de paradigma con respecto a la atracción de inversiones grandes", concluyó al respecto.