Reino Unido exigirá su aval para nuevas licencias de petróleo y gas en Malvinas

Londres confirmó que los permisos deberán contar con el consentimiento de su Cancillería. La definición se conoce mientras Argentina impulsa sanciones contra empresas que operan sin autorización nacional.

Las nuevas licencias de explotación de hidrocarburos en Malvinas requerirán el consentimiento de la Cancillería británica.

El Reino Unido confirmó que las nuevas licencias para explotar petróleo y gas en las Islas Malvinas deberán contar con la aprobación de su secretario de Estado de Asuntos Exteriores. La administración británica del archipiélago conservará las competencias regulatorias y ambientales, pero los permisos requerirán también el consentimiento de Londres.

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La posición fue comunicada el 1° de octubre mediante una respuesta del funcionario Stewart Wood a una consulta presentada en la Cámara de los Lores sobre el proyecto petrolero Sea Lion . En el escrito, el Gobierno británico aclaró que no comenta sobre licencias individuales.

El aval corresponde al área encabezada por Edward Miliband , quien asumió al frente de Asuntos Exteriores en julio de este año.

En su respuesta parlamentaria, el Ejecutivo británico sostuvo que el desarrollo de los recursos naturales forma parte del derecho de autodeterminación que atribuye a los habitantes del archipiélago.

También indicó que la administración de las islas es responsable del marco regulatorio de la actividad, incluidas las disposiciones de seguridad y protección ambiental. Respecto de Sea Lion , afirmó que se siguieron los procedimientos locales para evaluar su impacto ambiental.

Argentina avanza con sanciones y Rockhopper mantiene sus planes

La confirmación se produce en medio de las medidas impulsadas por el Gobierno argentino contra compañías involucradas en actividades hidrocarburíferas sin autorización nacional alrededor de Malvinas.

Según informó Noticias Argentinas, el Ejecutivo inició procedimientos sancionatorios contra más de 60 empresas por presuntas infracciones a la Ley 26.659, vinculadas con tareas de exploración y explotación en la plataforma continental argentina.

El presidente Javier Milei también reiteró el reclamo de soberanía durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía”, expresó.

Por su parte, la petrolera británica Rockhopper, que impulsa Sea Lion, ratificó que prevé comenzar a extraer petróleo en el primer trimestre de 2028.

En su informe semestral presentado ante la Bolsa de Londres, la compañía sostuvo que las acciones argentinas provocaron “un período de mayor atención mediática y política”, pero aseguró que no modificaron el cronograma de desarrollo del proyecto.