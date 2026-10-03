La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de pago del Fondo de Desempleo durante octubre. Los depósitos se van a realizar entre el jueves 22 y el miércoles 28 de octubre, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. El Fondo de Desempleo está destinado a trabajadores registrados que perdieron su puesto por causas ajenas a su voluntad, como un despido sin causa o la finalización de un contrato laboral.
ANSES confirmó la fecha de pago y aumento para el Fondo de Desempleo en octubre 2026
La ayuda se deposita según la terminación del DNI, con topes diferenciados por mes de liquidación. Conocé los detalles.
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Hay una cuestión importante para quienes esperan el depósito de octubre: la prestación se paga a mes vencido. Por eso, los beneficiarios que cobren durante este mes van a recibir la liquidación de septiembre, con los valores que estaban vigentes para ese período.
Calendario de pagos confirmados por ANSES para el Fondo de Desempleo
El cronograma fue distribuido en cinco jornadas y agrupa dos terminaciones de DNI por día. El esquema contempla únicamente la terminación del DNI como criterio para ordenar los pagos. Las fechas confirmadas para octubre son las siguientes:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre
El trámite debe hacerse dentro de los 90 días posteriores al despido. ANSES permite gestionar la solicitud a través de Mi ANSES o de manera presencial en sus oficinas, con turno previo. Para quienes ya tienen aprobada la prestación, el monto no es necesariamente igual para todos.
Aumento al Salario Mínimo: así quedan los topes de cobro en octubre
El Salario Mínimo, Vital y Móvil pasó a $391.200 desde el 1° de octubre para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Para los trabajadores jornalizados, el valor quedó en $1.956 por hora. La misma resolución establece que la Prestación por Desempleo debe ubicarse entre el 50% y el 100% del SMVM. Por eso, para una liquidación de octubre, el monto mínimo pasa a ser de $195.600, mientras que el máximo alcanza $391.200.
Como ANSES paga el beneficio a mes vencido, el dinero depositado durante octubre corresponde a la liquidación de septiembre. En consecuencia, para esos pagos se mantienen los topes de septiembre: $191.900 como mínimo y $383.800 como máximo.
Cobro de SUAF para desempleados: valores actualizados con el nuevo incremento
Las personas que cobran el Fondo de Desempleo también pueden acceder a asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) cuando cumplen las condiciones. Para octubre, las asignaciones familiares tuvieron una actualización del 1,66%. La Asignación Familiar por Hijo quedó en distintos valores según los ingresos del grupo familiar. En el esquema general, los importes por hijo son:
- primer rango: $78.304
- segundo rango: $52.821
- tercer rango: $31.949
- cuarto rango: $16.487
Los rangos se definen a partir del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para octubre, el primer tramo llega hasta $1.212.301. El segundo va desde $1.212.301,01 hasta $1.777.957, el tercero alcanza hasta $2.052.708 y el cuarto llega hasta $6.419.726.También se actualizaron los valores para hijos con discapacidad.
En este caso, los importes generales son de $254.943, $180.358 y $113.829, según el rango. Los límites de ingresos también cambiaron. Desde octubre, el ingreso máximo individual para acceder al SUAF quedó en $3.209.863, mientras que el límite del grupo familiar es de $6.419.726.