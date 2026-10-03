Plazo fijo en octubre: ¿qué banco otorga la tasa de interés más alta?

El comparador del BCRA muestra diferencias entre entidades para depósitos a 30 días, con tasas que superan el 23%.

Empieza octubre y las tasas de los plazos fijos volvieron a mostrar diferencias importantes entre las entidades financieras. Según los datos informados al Banco Central de la República Argentina (BCRA), algunas opciones superan el 23% de Tasa Nominal Anual (TNA), mientras que otras se ubican varios puntos por debajo.

Para una colocación tradicional en pesos a 30 días , el rendimiento puede cambiar de manera considerable según el banco elegido. El BCRA no fija actualmente una tasa mínima obligatoria para estos depósitos. Cada entidad establece el rendimiento que ofrece, lo que generó una mayor dispersión entre bancos.

El listado surge de las tasas para plazos fijos tradicionales en pesos a 30 días que las entidades informan al régimen de transparencia del BCRA. La comparación incluye bancos y compañías financieras. En la consulta más reciente, las primeras posiciones quedan así:

Para una inversión de $1.000.000 durante 30 días, una TNA de 23,50% representa aproximadamente $19.315 de intereses al vencimiento, sin considerar impuestos u otras condiciones que pudieran corresponder. Con una tasa del 23%, el interés aproximado sería de $18.904 . La diferencia es de $411.

La distancia puede parecer chica cuando se analiza una colocación de $1 millón, pero aumenta a medida que crece el capital o se repite la operación mediante renovaciones. Además, el ranking puede cambiar si una entidad actualiza su tasa durante el mes. Entre los bancos de mayor volumen de depósitos , el escenario es diferente:

Banco Provincia: 21% TNA

Banco Macro: 19,5%

BBVA: 19%

Banco Nación: 18,75%

Credicoop: 18,5%

ICBC: 18,1%

Galicia: 17,25%

Banco Ciudad: 17%

Santander: 16,5%

Patagonia: 16%.

La importancia de la TNA

La Tasa Nominal Anual (TNA) es uno de los principales datos para comparar un plazo fijo, pero no representa directamente el dinero que se va a cobrar después de 30 días. Para calcular el rendimiento de una colocación puntual hay que llevar esa tasa anual al período elegido.

La Tasa Efectiva Anual (TEA), por otro lado, contempla la posibilidad de reinvertir los intereses durante el año. Por eso suele ser superior a la TNA cuando el producto permite una capitalización periódica. En el caso de Banco Formosa, por ejemplo, la consulta muestra una TNA de 23,50% y una TEA de 26,21%. Para Banco del Sol, la alternativa de 23,03% TNA figura con una TEA de 25,63%.

La diferencia entre ambos indicadores es importante al comparar alternativas. Si el objetivo es saber cuánto va a generar una colocación puntual a 30 días, la TNA sirve como referencia para calcular el interés del período. Si se busca proyectar qué pasaría con renovaciones sucesivas, la TEA permite observar el efecto de la capitalización.