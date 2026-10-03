Confirmaron el amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso: cómo llega el equipo africano y con qué jugadores

La AFA ratificó del partido para este sábado desde las 21 en el Monumental, pese a los inconvenientes que sufrió la delegación africana para viajar al país. El conjunto dirigido por Amir Abdou llegará a Buenos Aires menos de seis horas antes del encuentro, con varias bajas y jóvenes convocados de urgencia para completar el plantel.

La incertidumbre que rodeó durante buena parte del viernes al segundo amistoso de la Selección argentina en esta fecha FIFA comenzó a despejarse. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni recibirá este sábado, desde las 21, a Burkina Faso en el Monumental .

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La Federación Burkinesa de Fútbol también ratificó la realización del encuentro después de los inconvenientes que mantuvieron a su delegación varada en Casablanca, Marruecos .

Sin embargo, todavía permanece una incógnita importante respecto a qué equipo presentará Burkina Faso frente a la Argentina . Su propia federación reconoció que el entrenador Amir Abdou afrontará el partido “sin varios de sus jugadores clave, ausentes en el viaje” y confirmó que debió recurrir a futbolistas jóvenes para completar la delegación.

Además, desde la federación africana calificaron el amistoso frente a la vigente campeona del mundo como “una gran oportunidad” para los jugadores que finalmente estarán disponibles.

Una de las versiones que circuló durante las últimas horas indicó que una parte importante del seleccionado Sub 23 de Burkina Faso debió incorporarse de emergencia al viaje.

Burkina Faso tuvo inconvenientes para viajar a la Argentina. Archivo

El equipo juvenil tenía previsto disputar un amistoso contra Malí el lunes, pero ese encuentro fue cancelado. La nómina confeccionada originalmente para ese compromiso estaba integrada mayoritariamente por jóvenes que juegan en diferentes países.

De todos modos, no se difundió una lista oficial con los futbolistas que viajaron hacia Buenos Aires, por lo que recién con la publicación de las formaciones podrá conocerse con precisión qué jugadores enfrentarán a la Argentina.

Los problemas comenzaron varios días antes. El plan original establecía que Burkina Faso abandonara Casablanca a mitad de semana, después de disputar allí un encuentro contra República Centroafricana.

Según explicó la federación, la compañía responsable del vuelo chárter canceló sin previo aviso el servicio previsto para el 30 de septiembre, lo que obligó a reorganizar completamente el traslado.

La situación se complicó con el paso de las horas. Los futbolistas se negaban a aceptar la posibilidad de trasladarse en un vuelo comercial y reclamaban un chárter para viajar a la Argentina.

Finalmente se consiguió un vuelo especial. De acuerdo con la información del vuelo, el avión salió de Casablanca durante la madrugada argentina y tiene previsto aterrizar en Ezeiza alrededor de las 15.30.

Si se cumple ese horario, Burkina Faso llegará al país menos de seis horas antes del inicio del encuentro, prácticamente sin tiempo para descansar antes de trasladarse al Monumental.

Qué pasó con el vuelo de Burkina Faso

En medio de las dudas, Jairo Pachón, agente FIFA de partidos, CEO de Eurodata Sport y responsable de la organización del amistoso, difundió este sábado un comunicado para explicar lo sucedido.

Según detalló, el chárter que debía transportar al seleccionado africano el 30 de septiembre sufrió una falla técnica cuando la delegación ya estaba en el aeropuerto de Casablanca y la empresa operadora terminó cancelando el servicio.

Mientras los organizadores buscaban otra aeronave y gestionaban los permisos correspondientes, surgió un segundo inconveniente. “Algunos de los jugadores incluidos en el listado inicial de la selección de Burkina Faso manifestaron su decisión de no viajar, alegando el desgaste y el cansancio acumulados”, explicó Pachón.

Representantes de la federación y del gobierno de Burkina Faso mantuvieron reuniones durante las siguientes 24 horas con el objetivo de que los futbolistas modificaran su postura, pero los jugadores sostuvieron su decisión.

Ante esa situación, el gobierno y la federación burkinesa resolvieron convocar reemplazantes, que tuvieron que viajar desde Burkina Faso hasta Casablanca para incorporarse a la delegación y abordar el nuevo chárter.

La explicación coincidió con lo comunicado por la federación africana, que reconoció tanto las ausencias de varios de sus futbolistas como la necesidad de recurrir a jóvenes.

Pachón también sostuvo que las dos asociaciones cumplieron con las obligaciones previstas para el amistoso. “Nuestro esfuerzo ha estado orientado en todo momento a cumplir el compromiso con la AFA y con el público argentino”, sostuvo el organizador.

Cómo llega la selección argentina al amistoso

Del lado argentino, la preparación se desarrolló con normalidad. El conjunto de Scaloni viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y regresó inmediatamente a Buenos Aires para continuar con sus trabajos.

El duelo frente a Burkina Faso será el segundo de los tres compromisos programados para esta ventana internacional. La serie terminará el martes contra Benín, en el encuentro previsto como despedida de Lionel Messi.

El chileno José Cabero será el árbitro del partido de este sábado, acompañado por sus compatriotas Wladimir Muñoz y Carlos Venegas como asistentes. Fernando Vejar cumplirá la función de cuarto árbitro y nuevamente no habrá VAR.

Con la ratificación de ambas federaciones, el amistoso quedó confirmado para las 21 en el Monumental. La principal incógnita ahora pasa por conocer qué formación podrá presentar Burkina Faso después de un viaje marcado por cancelaciones, bajas y convocatorias de emergencia.