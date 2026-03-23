Juan Manuel Medina: "Se necesitan normativas claras y aprovechar las tecnologías disponibles para generar nuevas economías"

El gerente de Institucionales y Comunicación de CampoLimpio llamó a fortalecer el sistema de recuperación de residuos en la Argentina.

El gerente de Institucionales y Comunicación de CampoLimpio , Juan Manuel Medina , se refirió a la importancia de generar una normativa clara en la recuperación de residuos, al exponer en el segundo panel de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible .

En el ciclo, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Medina sostuvo que la sustentabilidad se trata de “ una cuestión intrínseca ” de CampoLimpio, organización que opera en 23 provincias, con Tierra del Fuego como excepción. “ Llevamos adelante el primer sistema de gestión ambiental, la primera ley de Responsabilidad Extendida del Productor . Así que estamos haciendo escuela, aprendiendo con muchas industrias y autoridades, que son importantes en nuestro esquema”, resaltó sobre la labor de CampoLimpio.

Al respecto, indicó que “para llevar adelante un sistema así en Argentina, la sustentabilidad cumple un rol fundamental y es un faro en las acciones del día a día ”, poniendo como ejemplo “el recupero de envases en la producción agropecuaria”. Incluso, planteó que a futuro “hay un desafío aún mayor de crear más cantidad de empleos”.

Medina consideró que el sistema federal de recupero de envases de CampoLimpio “ lleva más de 20 millones de kilos y nos pone en una situación más desafiante por este cambio conceptual de la utilización de los residuos, que ahora pueden volver a la cadena productiva en la medida de lo posible”.

“El plástico de los envases de productos agroquímicos es de altísima calidad y hasta hace poco tiempo la práctica cultural era quemar o enterrar, pero la virtuosidad de nuestro sistema nos dice que ese plástico puede generar empleo verde, desarrollo local y puede ser monetizado e insertar nuevos ingresos en distintas economías regionales”, señaló.

En ese sentido, el referente de CampoLimpio sostuvo que “es importante fortalecer más los destinos del plástico y poder multiplicarlos”, al graficar que “un plástico hoy puede terminar en un caño corrugado de minería, en un poste o varilla para un predio rural, en asfalto o en señalética urbana, entonces hay un desafío y una enseñanza ahí para todas las industrias de que los residuos que consumimos pueden ser parte de un nuevo esquema productivo y de sociedades más sustentables y con desarrollo local”.

La informalidad y las posibilidades económicas

Medina admitió también que “la informalidad atenta contra el recupero y el reciclado”, por lo que pidió “normativas claras nacionales y provinciales", al plantear que "muchas veces encontramos obstáculos a la hora de formalizar aún más", por lo que postuló "un aggiornamiento para aprovechar las tecnologías disponibles para generar nuevas economías”.

“Es importante no atentar contra ese desarrollo, hay que darle un marco normativo, legislarlo y generar capacidades en la población. Es un desafío porque es una economía creciente la del reciclado y el recupero”, añadió.

Juan Manuel Medina

El referente de CampoLimpio consideró que otra alternativa es “definir qué hacemos con los pasivos ambientales, que es una demanda permanente en el interior y hay una gran oportunidad de cómo transformamos eso en una virtud económica para las economías regionales”.

“Reducir riesgos de contaminación es una demanda importante en jóvenes y es un tema permanentemente en agenda. Entonces, hay una oportunidad de normatizar y promover nuevos ingresos y empleos a partir de la generación de recursos”, aseveró.