Luego de un domingo con condiciones estables pero con fresco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un lunes con temperaturas mínimas de 2 grados.

Frío extremo en Buenos Aires: anticipan una de las mañanas más frías del año.

Tras un domingo frío pero con condiciones estables y buen tiempo en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , el descenso de temperatura volverá a profundizarse este lunes 18 de mayo, en una jornada que promete convertirse en una de las más frías del año hasta el momento.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la temperatura mínima de este lunes será de apenas 2 grados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, mientras que la máxima alcanzará los 16 grados durante la tarde.

Pese al marcado frío matinal, el cielo permanecerá completamente despejado y habrá sol durante gran parte del día, una combinación que permitirá que el ambiente resulte algo más agradable en comparación con otras jornadas recientes de bajas temperaturas.

Las primeras horas del lunes serán las más difíciles para quienes deban salir temprano de sus casas. El aire frío y seco volverá a instalarse con intensidad sobre el AMBA, especialmente en sectores suburbanos y del conurbano bonaerense, donde las marcas térmicas podrían ubicarse incluso por debajo de lo previsto para la Ciudad.

Según anticipó el organismo meteorológico, las condiciones de estabilidad continuarán durante buena parte de la semana. Se esperan mañanas frías, tardes frescas y jornadas dominadas por el buen tiempo y la escasa nubosidad, sin probabilidad de lluvias en la región metropolitana.

En ese contexto, especialistas recomiendan mantener los cuidados durante las primeras horas de la mañana y la noche, momentos en los que el descenso térmico seguirá siendo marcado pese a la presencia del sol durante las tardes.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: